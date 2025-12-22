La joven cubana Kuki Delgado, hija del cantante Alexander Delgado, integrante de Gente de Zona, celebró su cumpleaños número 24 por todo lo alto en Miami. La influencer disfrutó de un día de sol y mar a bordo de un yate decorado en tonos azules y plateados, rodeada de flores, globos y el cariño de sus seres más cercanos.

Las imágenes del festejo, compartidas en su cuenta de Instagram, no tardaron en encender las redes. Kuki posó en la cubierta del yate luciendo un bikini naranja brillante que resaltó su figura y su melena rizada, combinándolo con un maquillaje suave y una sonrisa radiante. “El mejor accesorio del día”, escribieron algunos de sus seguidores al verla tan natural y feliz.

En otras fotos se la ve soplando las velas de un pastel azul marino, disfrutando del ambiente relajado y del mar de fondo. La decoración, con globos metálicos y detalles florales, convirtió el yate en un escenario perfecto para celebrar su nueva vuelta al sol. “Kheee”, escribió junto a las imágenes, que en pocas horas superaron los nueve mil “me gusta”.

Amigos y colegas del mundo artístico se sumaron a la ola de felicitaciones. La influencer Claudia G Paz fue una de las primeras en comentar con un simple “Pero bebé”, mientras otras figuras destacaron la frescura y el carisma que siempre han distinguido a Kuki.

Este cumpleaños llega en un momento muy especial para ella. Hace apenas unos días, Kuki recordaba a su madre, Noemí, fallecida en 2025, con un mensaje lleno de gratitud y fe. “La vida te cambia en segundos”, reflexionó entonces, dejando claro que su forma de ver el mundo está marcada por la madurez y el amor que heredó de su mamá.

“Estoy feliz, todo salió perfecto. Gracias a todos, a mi papá, mi familia, mis amigas y todo aquel que se encargó de que saliera como imaginé”, escribió Kuki al cierre de su publicación. Radiante, segura de sí misma y disfrutando del presente, la joven deja claro que atraviesa una etapa plena, en la que el brillo no solo viene de fuera, sino también de dentro.