Encargada de negocios de la embajada de EE.UU. se reúne con esposa de José Daniel Ferrer

Publicado el Domingo, 17 Noviembre, 2019 - 11:29 (GMT-4)

La encargada de negocios de la embajada de Estados Unidos en La Habana, Mara Tekach, se reunió este sábado en Santiago de Cuba con Nelva Ismaray Ortega, esposa de José Daniel Ferrer, el líder de la opositora Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) que acaba de cumplir 47 días en prisión.

Con lágrimas en los ojos, Ismaray Ortega agradeció todo el apoyo internacional que se le ha brindado a su pareja. Según denunció, hasta el momento las autoridades no les han entregado ningún documento que avale el motivo de su detención ni les han explicado por qué no les permitían tener acceso a él.

“Lo están matando lentamente. Él presenta un avanzado deterioro. Ha perdido más de la mitad de su peso, ha perdido la visión, su voz, su fuerza muscular; no nos podía abrazar. Está bien golpeado, no tiene medicamentos, no le han dado atención médica, simplemente le dieron un antiácido el día antes de verlo”, describió.

Mara Tekach, quien posee rango de embajadora en la oficina diplomática norteamericana en La Habana, abogó por que el mensaje de Ismaray Ortega llegue a todo el mundo y por que las autoridades cubanas “respeten el proceso debido y pongan fin a estas condiciones inhumanas, que terminen ya con las injusticias contra José Daniel Ferrer y todos los que aman la libertad de los cubanos”.

El pasado 31 de octubre, la funcionaria se pronunció a favor de la liberación de José Daniel Ferrer, y expresó que el gobierno norteamericano condena enérgicamente su inadmisible detención.

También la ONG Cuban Prisoners Defenders dijo que tuvo acceso a una carta del preso político, en la que denunciaba que su vida corría peligro en la cárcel donde está recluido desde el pasado 1 de octubre.

“En huelga de hambre y sed. Me han hecho de todo. Mil torturas y violencia. Me han arrastrado y encadenado pies y manos me han puesto al sol 15 días en calzoncillos en una celda llena de mosquitos y fría en la madrugada. Riesgo de neumonía. Mi vida corre grave peligro", decía la nota.