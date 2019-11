Exesposas de José Daniel Ferrer desmienten al régimen cubano

Publicado el Jueves, 21 Noviembre, 2019 - 14:35 (GMT-4)

Yusmila Reyna Ferrera y Liettys Rachel Reyes Tur -exesposas de José Daniel Ferrer- han desmentido públicamente haber sido víctimas de violencia física por parte del opositor como ha divulgado el régimen cubano.

En sendos vídeos, de poco menos de un minuto, ambas mujeres -madre de dos de sus hijos- desmienten al Gobierno cubano. Reyes Tur califica lo sucedido de “infame campaña” para desacreditar la lucha de Ferrer por la libertad de Cuba y su liderazgo; mientras que Reyna Ferrera indica que el informe de Cuba enviado a la ONU "miente" y que no hace mención de “las arbitrariedades del proceso penal”, ni de las violaciones de los derechos de Ferrer que se están llevando a cabo.

"Jamás he sido víctima de violencia por parte de José Daniel Ferrer, no he sido víctima de golpizas”, precisó Liettys Rachel Reyes Tur, quien añade que “la dictadura cubana miente una vez más”, y que está haciendo todo lo posible para desaparecer a José Daniel y a la UNPACU, la mayor organizacion opositora de cuba.

El régimen cubano acusó este miércoles de "delincuente" al líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) para justificar su detención, e implicó a la embajada estadounidense en La Habana en el caso.

En un artículo publicado en Granma, se calificó al opositor de "agente asalariado al servicio de Estados Unidos con una larga trayectoria de acciones de provocación contra el orden público y contra la legalidad", y precisó qué “José Daniel Ferrer tenía una trayectoria delincuencial y de conducta violenta totalmente ausente de motivaciones políticas”.

“Tiene antecedentes registrados que datan de 1993. Estos incluyen agresiones con violencia física a otros ciudadanos, incluyendo mujeres, y desorden público, comportamiento que se incrementó en años recientes”, indicó la nota de Granma, que motivó una respuesta por parte de la UNPACU, desmintiendo todo lo dicho allí.

La declaración del régimen de la Isla se produjo después de que organismos internacionales como Amnistía Internacional o la Organización de Estados Americanos (OEA) hayan exigido la liberación inmediata de Daniel Ferrer. Una petición, a la que también se sumó Joe Biden, uno de los candidatos demócratas para postularse ante Donald Trump. Por su parte la Unión Europea calificó de "muy grave" la situación del activista.

El pasado 17 de noviembre, un grupo de cubanos también se manifestaron frente al popular restaurante Versailles de la calle 8 de Miami, sede del exilio político de la Isla, para exigir su puesta en libertad.

El activista fue detenido el pasado 1 de octubre y su esposa Nelva Ismaray Ortega alertó el 14 de noviembre que Ferrer estaba "muy, muy grave" y que seguía sufriendo maltratos.