Cubanos en Miami se manifiestan por la libertad de José Daniel Ferrer

Publicado el Domingo, 17 Noviembre, 2019 - 17:15 (GMT-4)

Este domingo a las 12 del mediodía un grupo de cubanos se manifestaron frente al popular restaurante Versailles de la calle 8 de Miami, sede del exilio político de la Isla, para exigir la liberación de José Daniel Ferrer García, líder de la opositora Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), detenido hace ya 48 días.

Luis Enrique Ferrer García, representante de la organización en el extranjero, convocó en su perfil de Facebook a los que quisieran asistir a la concentración, para exigir la libertad de todos los prisioneros de conciencia del régimen –junto con José Daniel fueron arrestados otros tres activistas de UNPACU– y ratificar su rechazo al comunismo.

En el acto, varios opositores que en el pasado sufrieron los rigores de las cárceles cubanas, se presentaron esposados de pies y manos, y metidos dentro de una réplica de la celda donde hoy la dictadura castrista mantiene a Ferrer, para denunciar de una manera gráfica los vejámenes que está sufriendo en Cuba.

Luis Enrique Ferrer dio su agradecimiento a todos los que acudieron a su llamado, y expresó que era un honor compartir con tantos buenos cubanos.

“Creo que la libertad de Cuba está bien segura; este ánimo, esta cantidad de gente de todas las generaciones levantándose por Cuba. El fin de la dictadura… tiene los días contados, ustedes lo saben, así que manténgase animados, que sí podemos”, exclamó.

La preocupación por la situación de José Daniel Ferrer llevó este sábado a Mara Tekach, encargada de negocios de la embajada de EE.UU. en La Habana, a reunirse con la esposa del prisionero, Nelva Ismaray Ortega.

Con lágrimas en los ojos, Ismaray Ortega agradeció todo el apoyo internacional que se le ha brindado a su pareja. Según denunció, hasta el momento las autoridades no les han entregado ningún documento que avale el motivo de su detención.

“Lo están matando lentamente. Él presenta un avanzado deterioro. Ha perdido más de la mitad de su peso, ha perdido la visión, su voz, su masa muscular; no nos podía abrazar. Está bien golpeado, no tiene medicamentos, no le han dado atención médica, solo le dieron un antiácido”, describió.

También la ONG Cuban Prisoners Defenders dijo que tuvo acceso a una carta del preso político en la que denunciaba que su vida corre peligro en la cárcel donde está recluido desde el pasado 1 de octubre.

“En huelga de hambre y sed. Me han hecho de todo. Mil torturas y violencia. Me han arrastrado y encadenado pies y manos, me han puesto al sol 15 días en calzoncillos en una celda llena de mosquitos y fría en la madrugada. Riesgo de neumonía. Mi vida corre grave peligro", dice el mensaje.

Hace diez días, Martha Beatríz Ferrer Cantillo y Ana Belkis Ferrer García, hermana e hija de José Daniel Ferrer, enviaron una carta a Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro exigiendo la "liberación inmediata" del líder de la UNPACU y los demás presos políticos del régimen.

"Nuestro padre y hermano dedica su vida a que el mundo sea más justo, más humano, sin embargo le llaman “mercenario”, por su lucha incansable en defensa de los Derechos Humanos, por su valor, por su ardua labor y entrega, por haber creado la UNPACU, la mayor organización disidente jamás creada en la isla de Cuba", señala la misiva, que responsabiliza al régimen por las violaciones y actos criminales cometidos contra Ferrer y activistas de UNPACU, y exige su liberación inmediata.