Un auto impacta contra una casa en North Miami Beach y hiere de gravedad a una mujer

Publicado el Domingo, 24 Noviembre, 2019 - 08:25 (GMT-4)

Una mujer de 63 años fue herida de gravedad este sábado por la madrugada después de que un auto chocara contra su casa en North Miami Beach, y empujara la cama donde dormía a través de una pared y hacia la parte trasera de la vivienda, informó la cadena WSVN.

La colisión dejó daños significativos en el interior del inmueble, sobre todo en la sala. La víctima, más tarde identificada como Philomena Celestine, fue trasladada a un hospital local, donde se encuentra en estado crítico. Los rescatistas demoraron casi una hora en sacarla de debajo de los escombros.

Elianne Benyt, hermana de la afectada, dijo que estaba durmiendo cuando escuchó el estruendo. “Fui herida. Me dolió mucho. No sabía qué estaba pasando porque ella no hacía más que llorar. Yo no podía hacer nada para sacarla, estaba muy asustada, y el corazón me latía a toda prisa”, relató a la cadena de noticias.

“Todo está dañado”, recalcó.

Según Darren Fagan, portavoz de la Policía de North Miami Beach, el conductor que provocó el hecho se dio a la fuga. El evento, que tuvo lugar cerca de Northeast Eighth Avenue y 160th Terrace, está siendo investigado.

La institución publicó un tuit en el que solicita a la población algún dato que les permita identificar y capturar al chofer. “¡Los detectives están trabajando día y noche para resolver este crimen! Llámenos al 305-949-5500 con cualquier información”, señala el mensaje.