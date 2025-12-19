La Diosa estrena "La ganadora", un tema dedicado a los migrantes que luchan por salir adelante

La cantante cubana La Diosa estrenó su nuevo tema “La ganadora”, una canción cargada de emoción y fuerza, dedicada a los migrantes que, con sacrificio y esperanza, intentan construir una nueva vida lejos de su tierra.
A través de su cuenta de Instagram, la artista compartió fragmentos del videoclip junto a un mensaje que ha conmovido a miles de seguidores. “A ti que llegaste a un país con una maleta llena de miedos y un corazón lleno de sueños. A ti que hoy limpias mesas, casas, baños, cocinas...”, dijo La Diosa, rindiendo homenaje a quienes trabajan sin descanso para salir adelante.
En su publicación, la cantante cubana reconoció las dificultades que enfrentan muchos migrantes en sus nuevos países, desde los empleos duros hasta el maltrato laboral: “Sé que duele cuando te toca un jefe que no ve tu esfuerzo, que te habla mal, que te hace sentir pequeño. Pero eso no te hace débil, te hace valiente”.
Con “La ganadora”, La Diosa busca transmitir un mensaje de resiliencia y orgullo, recordando que cada sacrificio tiene un propósito. “Cuando tú sigues, cuando no te rindes, cuando trabajas con dignidad, aunque nadie te aplauda, la vida toma nota”, expresó la artista conmoviendo a muchos de sus seguidores.
El video del sencillo muestra imágenes que reflejan el esfuerzo cotidiano de quienes limpian, cuidan o hacen delivery para mantener a sus familias. Con este lanzamiento, La Diosa consolida su papel como una de las voces más auténticas y cercanas del exilio cubano, conectando con miles que se reconocen en sus letras.
“Sigue, resiste, cree, porque el que persevera lejos de casa conquista su propio lugar en el mundo”, concluye la cantante en su emotivo mensaje.
“La ganadora” ya está disponible en todas las plataformas digitales, así que disfruta de este tema y si te sientes identificado sigue luchando por salir adelante.
Preguntas frecuentes sobre el tema de "La ganadora" de La Diosa
¿De qué trata la canción "La ganadora" de La Diosa?
"La ganadora" es una canción dedicada a los migrantes que enfrentan sacrificios y desafíos en su búsqueda de una vida mejor lejos de su tierra natal. La canción resalta la resiliencia y el orgullo de quienes trabajan arduamente para salir adelante.
¿Qué mensaje quiere transmitir La Diosa con "La ganadora"?
La Diosa busca transmitir un mensaje de resiliencia y valentía, enfatizando que cada sacrificio tiene un propósito. La canción es un homenaje a aquellos que, a pesar de las dificultades, continúan luchando con dignidad por sus sueños.
¿Cómo ha sido recibida la canción "La ganadora" por el público?
La canción ha conmovido a muchos de sus seguidores, quienes se sienten identificados con el mensaje de lucha y superación que La Diosa comparte en "La ganadora". La recepción ha sido positiva, consolidando a La Diosa como una voz auténtica dentro del exilio cubano.
