Cubana sobre las nuevas tarifas de Internet: "La verdad es que Etecsa no tiene madre"

Publicado el Lunes, 25 Noviembre, 2019 - 15:54 (GMT-4)

Difícilmente haya una entidad estatal más impopular que la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa). La oferta comercial que ha puesto en práctica desde el último viernes para el servicio de acceso a internet a través de la red móvil de cuarta generación (4G/LTE) solo es una raya más para el tigre.

Habituados como están a sentirse defraudados por el monopolio de las comunicaciones en la isla, donde el salario medio es de poco más de 30 CUC mensuales, a los usuarios no les sorprenden los precios astronómicos del nuevo servicio, que propone paquetes de 6.5 y 10GB, por 35 y 45CUC, respectivamente.

Si bien da la posibilidad de comprar una bolsa diaria de 150MB, cuyo costo es de 1CUC, la oferta dista de estar pensada para la mayoría de los clientes de Etecsa que, a casi un año de haberse estrenado el servicio de la red móvil de tercera generación (3G), esperaban con ansia la oportunidad de conectarse con un mejor ancho de banda para la velocidad y la calidad en el tráfico de datos, que brinda la 4G.

Según opina la asistente educativa Vanesa, de 38 años, “la verdad es que Etecsa no tiene madre. Esos paquetes, a pesar de incluir un bono de 300MB para la navegación nacional, son una burla de muy mal gusto. El paquete de 10GB cuesta más que lo que recibo de salario en un mes. O sea, que, si me conecto, no como ni me visto.

“¿Por qué no ponen ofertas menos costosas como la de 150MB por 1CUC también para los que usamos la 3G? Así los pobres de esta isla, que somos muchos, podríamos conectarnos más a menudo”, señala quien se desempeña como auxiliar en una escuela primaria de La Lisa, La Habana.

Al respecto, Lian se limita a plantear en Cubadebate: “#PensarComoPais? #EtecsaEsDeDubai”. En tanto, en el mismo sitio web otros usuarios expresan que “Etecsa está compitiendo por el 1er lugar como fuente de entrada de divisas al país. Ya debe de haber desplazado la oferta de servicios, el turismo, y el níquel” y que parece “una caja registradora de divisas”.

Vale destacar que hasta el pasado viernes el costo del paquete más caro ofertado por Etecsa ascendía a 30CUC, por 4GB de datos.

Tony, residente de la barriada capitalina del Vedado, está seguro de que “a alguien ya debe haberle dado un infarto al conocer los precios de la 4G. Al que decide esas tarifas no deberían dejarlo ni salir a la calle. La telefonía móvil aquí está hecha para la minoría de la población porque lo último que tiene en cuenta es el salario promedio.

“Desde que empezaron las pruebas de la 4G los datos se me van en nada. A mí en el balcón de mi casa en un ratico de la mañana se me fue un día más de 1GB. En ningún país del mundo existe una sola empresa telefónica y con precios tan apretadores. ¿Hasta dónde va ir el abuso?”, se pregunta el taxista privado entrado en los cincuenta.

En palabras de la informática Isaura, “eso es para el que roba, es cuentapropista o recibe remesas del exterior. Sabemos que hay más personas de las que pensamos que pueden pagar un precio tan alto, pero eso no significa que nos midan al resto con la misma vara. ¿Cuántos son los que pueden pagar estas tarifas? ¿1000 o 2000 clientes?

“¿Cuándo se escucharán las opiniones de los que necesitamos tarifas medias, de los que no tenemos ninguna otra entidad a la que irle a comprar datos? Desde hace meses nos tienen engañados con el cuento de que bajarán los precios más adelante. Sabemos que eso es mentira, que no tendremos jamás un acceso decente a internet sin tener que dejar de comer”, asegura la joven.

Sentado mientras se conecta con su celular en el Parque Central, Amaury refiere que “sigue siendo mucho más económico ir a una zona wifi. ¡Vaya ofertas asequibles las que tiene Etecsa! Si la 3G es súper inestable, habrá que ver la 4G. Casi todas las personas que conozco compran el paquete de 7CUC, lo exprimen gota a gota y ni descargan nada ni reproducen videos.

“Aquí no existe competencia o ya más del 90% de los usuarios se habría mudado de empresa de telefonía. Estamos obligados a utilizar sus servicios millonarios o no comunicarnos con nuestros seres allegados. Una vez más provocan decepción y rechazo. Llevan rato sin bajar sus precios. El de las llamadas, por ejemplo, se mantiene por los cielos”, agrega.

Datos oficiales indican que hoy hay 5 670 000 líneas de telefonía móvil en Cuba, y más de 2 800 000 clientes de Etecsa tienen acceso a internet móvil.

A tenor con el electricista Idael, “pudieran haber ofertado el paquete de 150MB sin el límite diario y así los cubanos humildes tendríamos al menos un chance con Etecsa. Mi hermana me ha dicho que en España una línea con 30GB de internet y minutos de llamadas cuesta cinco euros y sé que en otros países con 40 dólares tienes internet a ‘full’ con línea incluida.

“La trampa de los paquetes está en que uno está obligado a usarlo en menos de 30 días o los pierdes. Son estrategias que buscan incentivar el consumismo en un país donde no hay ni qué consumir”, apunta molesto.