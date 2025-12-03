Casi medio país sin señal: ETECSA colapsa tras apagón masivo en Cuba

Vídeos relacionados:

La red de telecomunicaciones de ETECSA sufrió un fuerte deterioro este miércoles después del apagón general en el occidente de Cuba, que dejó sin servicio o con acceso muy limitado a amplias zonas de varias provincias.

Un parte reportó afectaciones significativas en sitios de radiobases y gabinetes, con un impacto particularmente alto en La Habana (58% de radiobases afectadas) y en Pinar del Río (46% de radiobases y 55% de gabinetes), además de daños en Mayabeque (38% y 25%) y Artemisa (20% y 35%).

La información subraya que la recuperación de la señal dependerá del restablecimiento eléctrico: “Según se restablezca la energía aumentará la disponibilidad de los servicios”.

El colapso de conectividad ocurrió en paralelo a un evento eléctrico de gran magnitud que mantuvo sin corriente a provincias desde Pinar del Río hasta Cienfuegos.

Alrededor de las 5:00 a.m., se reportó una falla en una línea de transmisión que enlaza la termoeléctrica de Santa Cruz del Norte con la Guiteras (Matanzas), provocando sobrecarga en la línea paralela y como “consecuencia directa” la división del sistema eléctrico.

A raíz de ese incidente, salieron de servicio varias unidades generadoras en Mariel, Santa Cruz del Norte, la Carlos Manuel de Céspedes (Cienfuegos) y la Felton (Holguín).

Captura de Facebook

De acuerdo con Alonso, Céspedes y Felton estaban en proceso de arranque y equipos técnicos trabajaban en la recuperación del sistema.

El comunicador sostuvo además que la restauración sería “más rápida” porque no se produjo una desconexión total, y confirmó el inicio de la energización de subestaciones en el occidente, un paso necesario para la recuperación gradual del servicio.

En ese escenario, la caída de la electricidad golpeó de inmediato a las telecomunicaciones: sin energía, radiobases y gabinetes quedan fuera de operación o funcionando parcialmente, lo que se traduce en zonas sin cobertura, llamadas intermitentes y navegación casi imposible.

El reporte de ETECSA fue emitido a las 11:00 a.m., cuando aún persistían amplias afectaciones y la recuperación dependía del ritmo con que el sistema eléctrico lograra reconectarse y estabilizarse.

La crisis se agravó por la propia fragilidad del SEN. En la misma jornada, se reportó que la Unidad 1 de Felton volvió a quedar fuera “en vía libre de emergencia” apenas horas después de sincronizar, un síntoma más de la inestabilidad que empuja al país a apagones prolongados y, como efecto dominó, a interrupciones masivas en los servicios de comunicación.