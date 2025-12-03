Casi medio país sin señal: ETECSA colapsa tras apagón masivo en Cuba

Vídeos relacionados:
La red de telecomunicaciones de ETECSA sufrió un fuerte deterioro este miércoles después del apagón general en el occidente de Cuba, que dejó sin servicio o con acceso muy limitado a amplias zonas de varias provincias.
Un parte reportó afectaciones significativas en sitios de radiobases y gabinetes, con un impacto particularmente alto en La Habana (58% de radiobases afectadas) y en Pinar del Río (46% de radiobases y 55% de gabinetes), además de daños en Mayabeque (38% y 25%) y Artemisa (20% y 35%).
La información subraya que la recuperación de la señal dependerá del restablecimiento eléctrico: “Según se restablezca la energía aumentará la disponibilidad de los servicios”.
El colapso de conectividad ocurrió en paralelo a un evento eléctrico de gran magnitud que mantuvo sin corriente a provincias desde Pinar del Río hasta Cienfuegos.
Alrededor de las 5:00 a.m., se reportó una falla en una línea de transmisión que enlaza la termoeléctrica de Santa Cruz del Norte con la Guiteras (Matanzas), provocando sobrecarga en la línea paralela y como “consecuencia directa” la división del sistema eléctrico.
A raíz de ese incidente, salieron de servicio varias unidades generadoras en Mariel, Santa Cruz del Norte, la Carlos Manuel de Céspedes (Cienfuegos) y la Felton (Holguín).
De acuerdo con Alonso, Céspedes y Felton estaban en proceso de arranque y equipos técnicos trabajaban en la recuperación del sistema.
El comunicador sostuvo además que la restauración sería “más rápida” porque no se produjo una desconexión total, y confirmó el inicio de la energización de subestaciones en el occidente, un paso necesario para la recuperación gradual del servicio.
En ese escenario, la caída de la electricidad golpeó de inmediato a las telecomunicaciones: sin energía, radiobases y gabinetes quedan fuera de operación o funcionando parcialmente, lo que se traduce en zonas sin cobertura, llamadas intermitentes y navegación casi imposible.
El reporte de ETECSA fue emitido a las 11:00 a.m., cuando aún persistían amplias afectaciones y la recuperación dependía del ritmo con que el sistema eléctrico lograra reconectarse y estabilizarse.
La crisis se agravó por la propia fragilidad del SEN. En la misma jornada, se reportó que la Unidad 1 de Felton volvió a quedar fuera “en vía libre de emergencia” apenas horas después de sincronizar, un síntoma más de la inestabilidad que empuja al país a apagones prolongados y, como efecto dominó, a interrupciones masivas en los servicios de comunicación.
Preguntas frecuentes sobre el colapso de ETECSA y los apagones en Cuba
¿Por qué ETECSA colapsó en Cuba?
El colapso de ETECSA en Cuba se debió a un apagón masivo en el occidente del país que afectó las radiobases y gabinetes, dejando sin servicio a amplias zonas de varias provincias. La falta de electricidad impidió el funcionamiento adecuado de la infraestructura de telecomunicaciones, lo que causó una caída significativa en la conectividad.
¿Cuáles fueron las provincias más afectadas por el colapso de ETECSA?
Las provincias más afectadas por el colapso de ETECSA fueron La Habana, Pinar del Río, Mayabeque y Artemisa. En La Habana, el 58% de las radiobases quedaron afectadas, mientras que en Pinar del Río el 46% de las radiobases y el 55% de los gabinetes sufrieron daños significativos.
¿Cómo afecta la falta de electricidad a las telecomunicaciones en Cuba?
La falta de electricidad afecta gravemente a las telecomunicaciones en Cuba porque las radiobases y gabinetes, que son esenciales para la conectividad, dejan de operar o funcionan de manera parcial. Esto resulta en zonas sin cobertura, llamadas intermitentes y navegación casi imposible, lo que agrava la desconexión de la población.
¿Qué medidas está tomando ETECSA para recuperar el servicio?
ETECSA ha indicado que la recuperación de los servicios de telecomunicaciones dependerá del restablecimiento eléctrico. Además, se están trasladando medios y recursos para contribuir al restablecimiento de los servicios en el menor tiempo posible, aunque no se han precisado plazos para la normalización total.
¿Cuál es el impacto de los apagones en la vida cotidiana de los cubanos?
Los apagones en Cuba tienen un impacto severo en la vida cotidiana de los ciudadanos, ya que no solo impiden el acceso a servicios de telecomunicaciones, sino que también afectan el suministro de agua potable, la conservación de alimentos y la capacidad para comunicarse con familiares y amigos, exacerbando la crisis cotidiana en el país.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.