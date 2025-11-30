Nace Consorcio de Inteligencia Artificial de Cuba: ¿IA en un país sin electricidad estable ni internet funcional?

Presentan un consorcio de IA en un país donde ni la luz ni el internet llegan a tiempo (imagen generada por IA)

La Academia de Ciencias de Cuba anunció la creación del Consorcio de Inteligencia Artificial en un contexto de apagones que superan las 20 horas y una conexión cara, lenta e inestable, una contradicción que pone en tensión la promesa de unir talento nacional para impulsar soluciones digitales.

El consorcio constituido este sábado resulta una “gran alianza” que agrupa universidades como la CUJAE, la Universidad de La Habana y la UCI, junto a empresas tecnológicas estatales como DATYS, XETID, ETECSA y BioCubaFarma, además de emprendimientos privados, ministerios y la Unión de Informáticos de Cuba como representación de la sociedad civil, detalló la institución en su perfil de Facebook.

Captura de Facebook/Academia de Ciencias de Cuba

La idea es que, en lugar de trabajar de forma dispersa, todas estas instituciones actúen como un solo “equipo Cuba” para coordinar proyectos, evitar duplicidades y desarrollar soluciones de IA aplicadas a sectores como salud, educación, transporte, agricultura, trámites y servicios.

El Parque Científico Tecnológico de La Habana quedará a cargo de la coordinación, en el marco de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y del modelo de “gobierno basado en ciencia e innovación” promovido por las autoridades.

La Academia subrayó que el consorcio comenzará con 22 miembros fundadores, pero se abrirá próximamente a otras instituciones interesadas, con la promesa de convertirlo en un espacio de colaboración más amplio.

La entidad también afirmó que esta articulación ya muestra resultados inmediatos en la Feria Internacional de La Habana (Fihav) 2025, donde varias de las organizaciones implicadas exhiben proyectos de IA “hechos en Cuba”.

Mientras tanto, el anuncio retoma los lineamientos divulgados días atrás por los organizadores del pabellón de inteligencia artificial en Fihav, donde se defendió la necesidad de crear soluciones adaptadas al contexto cubano y de entrenar modelos capaces de comprender el lenguaje nacional.

“Queremos trabajar con nuestros propios problemas y en nuestros contextos, para que la inteligencia artificial sirva realmente a la economía y a la sociedad cubana”, señaló días atrás Rafael Luis Torralba, presidente del Parque Científico Tecnológico de La Habana, quien destacó la importancia de entrenar modelos de IA adaptados al lenguaje y realidad del país.

En este sentido, se refirió a proyectos como “Cecilia”, una IA generativa desarrollada por la Universidad de La Habana que busca comprender mejor el lenguaje natural del español cubano.

En la primera jornada de la FIHAV, que se extendió del 24 al 29 de este mes, el gobernante Miguel Díaz-Canel Bermúdez afirmó que “hacer una feria en las condiciones actuales es una expresión de nuestra resiliencia y de nuestro concepto de resistencia creativa”.

Pese al entusiasmo institucional, el anuncio perfila un panorama limitado: el consorcio nace en un entorno marcado por apagones, conectividad inestable y carencias tecnológicas que dificultan cualquier aspiración de desarrollo sostenido.

En esas condiciones, la integración de actores académicos y empresariales corre el riesgo de convertirse más en una vitrina discursiva que en un motor real de innovación.

También asoma una dimensión política evidente. El consorcio funcionará como herramienta para reforzar control y legitimidad, no como catalizador de autonomía digital.

El Estado aprovechará el sello “IA” para proyectar modernidad y alinearse con países aliados en foros internacionales, mientras la población sigue sin acceso a servicios básicos, además de padecer censura y falta de libertad de expresión.

No habrá desarrollo de IA sin energía, conectividad, libertad académica ni apertura al sector privado real. Y hasta que esas condiciones no existan, cualquier anuncio de “soberanía digital” será, en el mejor de los casos, un ejercicio de imagen; en el peor, otro mecanismo de centralización del poder bajo un nuevo lenguaje.