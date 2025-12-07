“Nos van a volver locos”: ciudadana en Regla estalla contra los apagones arbitrarios, falta de medicamentos y desprotección estatal

Una residente del municipio habanero de Regla grabó un video durante un apagón inesperado para denunciar el colapso cotidiano que provocan los cortes eléctricos, el desabastecimiento y la falta de servicios básicos, y acusó al Gobierno cubano de un abandono sistemático del pueblo.
La mujer, visiblemente agotada, relató que la Empresa Eléctrica no cumplió la programación anunciada y cortó el servicio horas antes del horario previsto, dejando la comida y el lavado a medias.
Aseguró que esta situación afecta a personas enfermas, a niños que salen de virus y a familias que ya no tienen gas para cocinar, de acuerdo con la grabación difundida por el usuario Hermes Yasell-CubaFace en su perfil de Facebook.
“Así no se puede en este país”, afirmó la mujer, señalando que los apagones se han vuelto impredecibles y destructivos.
Durante su testimonio, explicó que en Regla ocurrió un contraste que la indignó, pues mientras la sede del monopolio de las telecomunicaciones ETECSA permanecía iluminada, el policlínico municipal estaba completamente apagado.
Calificó esta escena como “un descaro” y símbolo de las prioridades distorsionadas del Gobierno.
La vecina responsabilizó directamente a la dirección del país por lo que describe como un deterioro generalizado, evidenciado en la acumulación de basura, falta de medicamentos, enfermedades sin atención, precariedad higiénica y un desgaste emocional que, según dijo, está “acabando con la psiquis del cubano”.
Criticó al mandatario Miguel Díaz-Canel por justificar la crisis con el embargo y acusó a las autoridades de gobernar sin vergüenza ni empatía.
La mujer también reprochó el miedo que impide a muchos cubanos salir a exigir derechos básicos como corriente, agua y alimentos, aunque subrayó que el cansancio colectivo es creciente.
Recordó apagones recientes de hasta 16 horas y advirtió que la escasez amenaza incluso la poca comida disponible en los hogares.
El video cierra con un llamado a compartir su denuncia sin temor y con un mensaje dirigido a quienes defienden el sistema.
Para ella, lo que vive el país es un abuso sostenido que no deja a la población alternativas para llevar una vida digna.
A mediados de octubre, eesidentes del municipio Regla bloquearon una calle para protestar por la prolongada falta de agua, utilizando cubos y pomos para impedir el paso y exigir el restablecimiento del servicio.
Poco después, las autoridades enviaron siete pipas de agua para intentar aplacar el malestar ciudadano.
Un mes antes, los vecinos de La Loma de Fumero, en el propio municipio de Regla, salieron a protestar golpeando calderos y gritando consignas contra la indolencia de las autoridades, cansados de un mes sin servicio de agua y en medio de otro apagón.
Este sábado, residentes del barrio El Marañón de Yariguá, en la provincia de Las Tunas, salieron a la Carretera Central para protestar contra los prolongados apagones que sufren desde hace casi una semana.
