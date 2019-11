Descemer Bueno pide disculpas por su ignorancia política

Publicado el Viernes, 29 Noviembre, 2019 - 19:50 (GMT-4)

El cantautor cubano Descemer Bueno acudió a sus ya acostumbradas directas de Facebook para disculparse "por su ignorancia política", a raíz del revuelo que generó su opinión al respecto de las presuntas pruebas contra el opositor José Daniel Ferrer, que el Gobierno cubano presentó este jueves.

Descemer había dicho que "ya no me tienen que pedir que libere a nadie (...) A mí no me pidan que libere a nadie, yo no tengo la llave de ninguna cárcel, no me importa nada de eso". Asimismo, se mostró contento de que la verdad siempre salga a la luz.

Sobre este último comentario, el artista aclaró en esta nueva directa que se refería a la campaña que se está generando en contra de Alexander Otaola, al que no se refirió por su nombre por el enfrentamiento legal que mantienen actualmente.

"Muchas personas con muy mala intención han mezclado ese júbilo de celebrar el descenso de la credibilidad de una persona que ha hecho tanto daño, con el asunto de José Daniel Ferrer. Yo repito: no conozco la vida de Ferrer", expresó.

Descemer dijo que como músico y creador no está relacionado "con el activismo político de ningún país y mucho menos del mío", por lo que no se responsabiliza por no conocer del tema. El artista aderezó su justificación diciendo que tampoco conoce a los exponentes de la música clásica en Cuba o a bailarines que no sean Carlos Acosta o Viengsay Valdés.

"De momento me han hecho el centro de tantas polémicas y yo trato de entender por qué y no lo logro (...) Yo le pido disculpas a la diáspora y a todos aquellos para los que la política es esencial, por mi ignorancia política".

"Yo no conozco a las personas que están haciendo activismo político en Cuba, y no tengo por qué conocerlas, pero todo mi respeto no solo para Ferrer sino para todos los presos políticos del mundo".

Descemer también se confesó asombrado por las palabras del actor Roberto San Martín hacia él: ¿De dónde sale tanto odio? No entiendo qué haces mezclando tu profesionalidad y tu talento con la política y que eso te influencie tanto que te haga odiar a personas que te quieren".