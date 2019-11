Cubanos frente a Embajada de la Habana en Washignton exigieindo la libertad de Ferrer | Foto © Facebook Cubanos frente a Embajada de la Habana en Washignton exigieindo la libertad de Ferrer | Foto © Facebook

The New York Times publica artículo a favor de José Daniel Ferrer: Su causa no es, y nunca debe ser, perdida