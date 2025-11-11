EE.UU. podría deportar a la hija de un preso político cubano con sus dos hijos menores

Una familia cubana vive momentos de angustia ante la posible deportación desde Estados Unidos de Leslie Acosta Torres, hija de crianza del preso político Daniel Alfaro Fría, y madre de dos niños pequeños.

Según denuncias de opositores y familiares, Leslie se encuentra detenida en un centro de inmigración en Texas, a la espera de una decisión que podría enviarla de vuelta a Cuba, donde su vida y la de sus hijos correría peligro.

Desde la prisión de Guanajay, donde cumple una condena de nueve años por motivos políticos, Alfaro hizo llegar un mensaje desesperado a través de su esposa, Amelie Torres Campos, pidiendo ayuda urgente para evitar la deportación.

"Está desesperado, no sabe qué hacer. Teme por lo que puedan hacerle a su hija y a sus nietos si los devuelven a Cuba", declaró su esposa en un video enviado a CiberCuba.

Una familia marcada por la represión

Daniel Alfaro Fría es uno de los muchos presos políticos cubanos encarcelados por manifestarse contra el régimen. Tras su encarcelamiento, su familia ha sido blanco constante de acoso y vigilancia por parte de las autoridades.

Su hija, Leslie Acosta, huyó de la Isla con sus dos hijos pequeños tras años de persecución.

Según su esposo, Gabriel Pérez Ortega, la joven había sido víctima de amenazas y hostigamiento por parte de la Seguridad del Estado debido a su activismo.

"Mi esposa fue perseguida política. Si regresa a Cuba, su vida y su libertad corren peligro. Anda con los dos niños, y estamos desesperados. Solo queremos que se quede en Estados Unidos, porque si vuelve, no sobrevivirá", dijo Pérez Ortega en un video.

El clamor de la oposición: "Sería una injusticia devolverla a Cuba"

El opositor José Daniel Ferrer, recientemente deportado a Estados Unidos tras más de cuatro años de prisión en la Isla, también pidió apoyo para la familia.

En un video publicado en la cuenta de YouTube de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), advirtió que la situación de Leslie está haciendo sufrir más a Daniel Alfaro que las terribles condiciones en que se encuentra confinado en una prisión en Artemisa.

"Necesitamos apoya a esta joven y a sus dos pequeños para que se le haga justicia, para que no sean devueltos a Cuba, donde podrían enfrentar acoso, persecución y en el caso de Leslie, hasta prisión", advirtió Ferrer.

"Ella fue activista en Cuba, tiene pruebas de que era acosada, era perseguida, molestada, amenazada por la fuerza represiva. Ella tiene un temor creíble de que si es devuelta puede ser víctima de la crueldad del régimen. Y ha hecho todo lo posible para que se le escuche en el centro de detención para migrantes donde se encuentra", detalló.

El líder de UNPACU llamó a abogados cubanos y organizaciones de derechos humanos en Estados Unidos a intervenir de inmediato para detener la deportación. También pidió a la comunidad cubana en el exilio contactar al centro de detención en Texas y exigir que se escuche el caso de la joven madre.

Riesgo de deportación y silencio político

El caso de Leslie Acosta reaviva el debate sobre las deportaciones de cubanos desde Estados Unidos, especialmente bajo políticas más restrictivas hacia los migrantes irregulares.

A pesar de que muchos llegan huyendo de la persecución política, las autoridades estadounidenses no siempre reconocen el peligro real que enfrentan al ser devueltos a la Isla.

Organizaciones de derechos humanos recuerdan que el régimen cubano castiga con saña a quienes considera traidores o desertores.

La deportación de Leslie Acosta Torres y sus hijos es un caso especialmente simbólico: su padre está preso por razones políticas, y su familia ha sido hostigada durante años por la Seguridad del Estado.

En Cuba, no hay garantías de protección ni libertad para los familiares de disidentes, y las represalias suelen extenderse incluso a los niños.

Mientras Alfaro continúa su encierro en Guanajay, la vida de su hija y sus nietos pende de una decisión migratoria. La deportación no solo sería un acto administrativo: sería una sentencia de riesgo, miedo y persecución.

"Es muy importante que nos solidaricemos con Daniel Alfaro Fría, un héroe de la lucha por la libertad y la democracia para Cuba y que necesita ahora de nuestro apoyo en defensa de su hija y de sus nietos para que no sean deportados a Cuba. Se lo debemos a Alfaro, se lo debemos a su familia. Él sufre en prisión por todos nosotros", concluyó José Daniel Ferrer.