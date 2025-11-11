Víctimas del Comunismo entrega la Medalla Truman-Reagan al opositor cubano José Daniel Ferrer

El opositor cubano José Daniel Ferrer, uno de los disidentes más reconocidos y perseguidos del régimen de La Habana, fue distinguido con la Medalla Truman-Reagan de la Libertad, otorgada por la Fundación Víctimas del Comunismo (VOC, por sus siglas en inglés), en un acto celebrado en el Museo de la organización en Washington D.C.
La distinción reconoce su "valiente lucha por la libertad de todos los cubanos", según destacó la institución en un mensaje publicado en la red social X.
"Fue un verdadero honor entregar al disidente cubano José Daniel Ferrer, recientemente liberado, la Medalla Truman-Reagan de la Libertad de VOC por su valiente lucha en pro de la libertad de todos los cubanos", escribió la fundación.
La entidad agradeció al ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, Kęstutis Budrys, y al subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, por acompañar la ceremonia.
Tanto Landau como Budrys expresaron públicamente su reconocimiento al líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).
El funcionario estadounidense afirmó que "el nombre de José Daniel será recordado y venerado por mucho tiempo en la historia de su país".
Por su parte, el diplomático lituano destacó su "inquebrantable resistencia a la dictadura cubana" y reafirmó el respaldo de Lituania al pueblo de la isla en su "lucha por la democracia y los derechos humanos".
Un reconocimiento que simboliza la resistencia cubana
La entrega del galardón prosigue a la reciente llegada de Ferrer a Estados Unidos, tras ser desterrado por el régimen cubano luego de más de cuatro años de prisión en condiciones extremas.
El 13 de octubre, apenas horas después de su arribo, Ferrer fue condecorado por la comunidad exiliada y por organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos.
Diversas personalidades políticas del exilio cubano celebraron el reconocimiento.
La congresista María Elvira Salazar sostuvo entonces que "ni las cárceles ni el exilio pueden silenciar a un hombre libre", mientras que el senador Marco Rubio denunció que Ferrer "fue torturado y encarcelado por ser una amenaza al régimen".
De las celdas del régimen a la tribuna de la libertad
Ferrer, de 54 años, es uno de los rostros más emblemáticos de la oposición cubana. Fue detenido en múltiples ocasiones por liderar protestas pacíficas y denunciar los abusos del Partido Comunista.
Durante su última reclusión fue aislado, golpeado y privado de atención médica, según reportes de organizaciones internacionales.
Su liberación, acompañada de la expulsión forzada de Cuba, generó amplias condenas entre diplomáticos y defensores de derechos humanos.
La Medalla Truman-Reagan, otorgada desde 1999 por la Fundación Víctimas del Comunismo, honra a figuras que han luchado contra regímenes totalitarios y por la defensa de la libertad individual.
Entre sus galardonados se encuentran personalidades de Europa del Este, Asia y América Latina que enfrentaron dictaduras comunistas.
En el caso de Ferrer, la condecoración no solo reconoció su resistencia personal, sino que fue también un acto de bienvenida en el exilio, símbolo de una lucha que continúa fuera de la isla.
Un homenaje en el marco de la Semana Anticomunista en EE.UU.
El reconocimiento llega pocos días después de que el presidente Donald Trump proclamara del 2 al 8 de noviembre de 2025 como la Semana Anticomunista en Estados Unidos, una iniciativa destinada a recordar "la devastación causada por una de las ideologías más destructivas de la historia".
En su proclama oficial, Trump afirmó que el comunismo "ha traído devastación a naciones y almas", recordando que más de 100 millones de vidas fueron arrebatadas "por regímenes que suprimieron la libertad y destruyeron la prosperidad".
El mandatario subrayó que Estados Unidos seguirá rechazando cualquier forma de totalitarismo, reafirmando su compromiso con la libertad y la dignidad humana.
La entrega de la Medalla Truman-Reagan a Ferrer se enmarca así en un contexto político de renovada denuncia internacional contra el comunismo, reforzando el mensaje de apoyo de Washington y de países europeos aliados a quienes sufren persecución en Cuba.
La lucha continúa
Desde su llegada a Estados Unidos, Ferrer ha reiterado su compromiso con la causa democrática cubana.
"La libertad de Cuba no depende de un solo hombre, sino de la unión y la determinación de todo un pueblo", expresó recientemente.
El homenaje de la Fundación Víctimas del Comunismo, con el respaldo de figuras diplomáticas y políticas, confirma que su voz -forjada entre cárceles y represión- sigue siendo una referencia moral en la denuncia del totalitarismo cubano.
