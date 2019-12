Cubanos opinan sobre la violencia juvenil en el país

Publicado el Viernes, 13 Diciembre, 2019 - 18:16 (GMT-4)

Varios pobladores de la localidad de El Cristo, en Santiago de Cuba, consideran el gobierno debe trabajar más en función de los jóvenes, quienes gastan parte de su tiempo en actividades que no constituyen ningún bien social, como las peleas o el consumo de estupefacientes.

"Para los jóvenes actuales muchas cosas han dejado de ser alternativa", asegura un entrevistado por CubaNet.

Otro dijo que los adolescentes cubanos no tienen prácticamente nada en qué entretenerse.

Incluso algunos jóvenes aseguraron pasar el rato fumando o consumiendo otras sustancias.

Para uno de los pobladores de El Cristo, la propia crisis económica y la escasez conlleva a que las personas actúan de una u otra manera, ya sea lo mismo en el momento de tomar un ómnibus o en las colas para alcanzar algún producto.

"Si voy a subir a una guagua y no me fajo, yo no voy a coger asiento o no me voy a montar en ese vehículo", afirma

También asegura que, por ejemplo, muchas peleas tienen lugar en las colas para comprar alimentos como el pollo, por el miedo a no alcanzar la comida para llevar a casa.

No pocas peleas se han reportado en los últimos tiempos en Cuba, sobre todo en los centros escolares del país.

El pasado mes de septiembre en redes sociales fue difundido el video de una pelea entre estudiantes de la enseñanza media superior en Cuba. En él pueden verse a los alumnos dentro del aula peleándose a los puños.

Las imágenes de otra escena bochornosa que protagonizaron una alumna de secundaria y su profesora en Cuba, al irse a las manos tras una discusión en una calle en la provincia de Camagüey, también dieron mucho de qué hablar.