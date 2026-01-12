Joven muere tras recibir un disparo en Songo La Maya, Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:
Un joven cubano fue asesinado a tiros en el municipio Songo La Maya, en Santiago de Cuba, en la madrugada de este domingo, según información de familiares.
Hernán Casternaux Serrano, de 31 años y oriundo del poblado Cuatro Caminos, en la localidad santiaguera, fue ultimado con un arma de fuego cuando, estando en una fiesta, intervino para tratar de detener una pelea entre varias personas, de acuerdo con el testimonio de una prima hermana publicado por el diario digital CubaNet.
“Él se metió a desapartar y uno de los que se estaban fajando fue y buscó una pistola. Le disparó en la cabeza”, reveló la fuente, y precisó que el tiro le provocó la muerte al instante.
Tras el crimen, el agresor huyó del lugar. Según CubaNet, hubo un amplio despliegue policial en la zona donde ocurrieron los hechos, pero el individuo no había sido capturado hasta el momento de publicar la nota.
Otra persona que dijo conocer a la familia del asesino, pero pidió no ser identificada, declaró al medio de prensa: “Tengo entendido que es un delincuente, que ha estado varias veces preso”.
Zenia Kindelán Serrano, también prima de Casternaux, confirmó el crimen que truncó la vida del joven, quien deja a dos niñas huérfanas y a toda la familia sumida en un profundo dolor.
“Hoy amanecí con la noticia más triste del mundo. Nos arrebataron a Hernán: mi primo, mi hermano; la persona más noble, de sonrisa amplia y carcajada estruendosa. Bien se dice que la envidia es mala, no pudieron con su brillo. El asesino va a pagar. Dejó sin padre a dos niñas y el alma de mucha gente destrozada”, expresó la joven en Facebook.
El velorio de Casternaux se efectuó en su hogar y estaba programado su entierro en el cementerio de Santana, una localidad cercana a su poblado natal, precisó CubaNet.
Casternaux era conocido como persona tranquila y familiar. Su muerte violenta suma otra tragedia a una familia que ya ha sufrido por un atroz crimen cometido hace seis años.
El padre del joven, Alexis Casternaux Medina, fue asesinado en 2019, en el poblado de Ti Arriba, por una mujer con quien mantenía una relación sentimental y otras tres personas. Con brutalidad sin límites, le quitaron la vida para robarle 70,000 pesos que había extraído del banco tras la venta de una cosecha.
La policía detuvo a Noralis, amante de la víctima, al esposo de ella y a otros dos individuos como los autores del asesinato. La mujer confesó haber planeado el crimen junto a su marido, con el fin de apropiarse del dinero, con el que ambos pretendían salir del país.
“Cuán cruel ha sido el destino para esos hombres. Qué dolor tan grande: primero el padre y ahora el hijo. Parece de película, pero no, tristemente es la realidad”, lamentó una persona muy cercana a las víctimas.
