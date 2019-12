CPJ pide al régimen de Cuba que suspenda el acoso a Luz Escobar

Publicado el Sábado, 14 Diciembre, 2019 - 13:20 (GMT-4)

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), exigió este jueves al gobierno cubano que cese de impedirle a la periodista Luz Escobar salir fuera de su casa, y también que deje de acosar a todos los demás periodistas independientes.

“Prohibir físicamente a una periodista que salga de su casa es una forma de censura contundente y cruda. Las autoridades cubanas deben permitir que Luz Escobar se mueva como ella quiera si quieren fingir que les importa abrir la libertad de expresión en el país”, subrayó Natalie Southwick, coordinadora del Programa de América Central y del Sur del CPJ.

En los últimos días el régimen ha intensificado su acoso a la periodista, al punto que ha tenido que dejar de hacer tareas domésticas tan elementales como ir a comprar el pan. En una ocasión intentó salir con sus dos hijas pequeñas y un oficial de la Seguridad del Estado que estaba en los bajos de su casa se lo impidió. Era la tercera vez en esa semana.

No ad for you

“Es algo crítico para una madre explicar esto”, lamentó en noviembre pasado Escobar, quien precisó que sus captores nunca le han explicado la razón por la cual no puede salir, solo le dicen que están cumpliendo órdenes.

“Me dice que no me va a permitir salir y que si lo hago, voy detenida. Es una violación de los derechos básicos de una ciudadana que no ha cometido un delito y no tiene una causa pendiente. Ninguno de los agentes me ha enseñado ningún documento legal para no dejarme salir”, añadió.

El CPJ envió un correo electrónico al Ministerio del Interior cubano solicitándole algún comentario, pero no recibió ninguna respuesta.

Su declaración se suma a la condena de Reporteros Sin Fronteras al hostigamiento del gobierno castrista hacia la periodista independiente el pasado 29 de noviembre.

“Condenamos enérgicamente las acciones que vulneran la libertad de expresión de Luz y de todos los periodistas cubanos. Los gobiernos tienen la obligación de garantizar la libertad de prensa, no de coartar este derecho”, declaró la institución en su cuenta en Twitter.

A Luz Escobar le han denegado la salida del país tres veces durante este año, siempre al llegar al aeropuerto de La Habana. La primera ocasión fue en mayo, cuando debía viajar a Miami; la segunda, en agosto, al intentar ir a Argentina, y la tercera en septiembre. En esa última vez la funcionaria que la atendió le dijo que tenía prohibida la salida del territorio nacional por interés público.