José Daniel Ferrer pide a las Fuerzas Armadas y al MININT que se sumen al cambio en Cuba

Ferrer afirmó que la nación atraviesa "la peor crisis en siete décadas", marcada por graves problemas económicos, energéticos, sociales, sanitarios y alimentarios.

Jueves, 8 Enero, 2026 - 13:33

José Daniel Ferrer Foto © Facebook

El opositor cubano José Daniel Ferrer difundió este jueves una carta abierta dirigida a los mandos y tropas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y del Ministerio del Interior (MININT), en la que los exhorta a propiciar un cambio político en Cuba y a dejar de servir como “instrumentos de la represión”.

En el mensaje, fechado en Miami el 8 de enero, Ferrer afirmó que la nación atraviesa “la peor crisis en siete décadas”, marcada por graves problemas económicos, energéticos, sociales, sanitarios y alimentarios, así como por un éxodo masivo de ciudadanos que buscan mejores condiciones de vida fuera del país.

Tras hacer referencia a los recientes acontecimientos en Venezuela, incluida la captura de Nicolás Maduro, pidió a las Fuerzas Armadas y al MININT a sumarse al cambio en Cuba. 

Ferrer instó a los militares y fuerzas del orden a “ser protagonistas” de una transición democrática y no oponerse a un proceso de cambio que —según afirmó— es inevitable.

Planteó como objetivos la celebración de elecciones libres, el pluralismo político y la redacción de una nueva Constitución “con todos y para el bien de todos”.

También mencionó advertencias del gobierno de Estados Unidos a dirigentes del chavismo y al gobierno cubano, en un contexto internacional que calificó de adverso para los regímenes autoritarios en América Latina.

Ferrer denunció además la existencia de numerosos presos políticos en las cárceles cubanas, a quienes describió como “prisioneros de conciencia” encarcelados por manifestarse contra las directrices del Partido Comunista.

En ese sentido, reclamó su liberación inmediata.

El dirigente opositor concluyó su mensaje apelando a la responsabilidad histórica de las fuerzas armadas y recordando ejemplos de transiciones políticas en países como Portugal, Filipinas y Rumanía, donde sectores militares rompieron con gobiernos autoritarios y respaldaron demandas populares.

