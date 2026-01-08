El presentador cubano Alexander Otaola volvió a pronunciarse sobre La Diosa, luego de que la cantante le enviara un mensaje directo desde El Rancho de Destino, reality show en el que participa desde hace apenas unos días.
En uno de los episodios más comentados del programa, La Diosa pidió “un poquitico de respeto” a su amigo Otaola, después de que Fernan le dijera que el presentador había cuestionado su participación en el show, calificándola de “rebaja profesional”. “Yo trabajo, lucho y tengo mi dinero. Solo te pido que respetes un poquitico mi amistad”, dijo la artista con firmeza, antes de reafirmar su mensaje político: “Yo estoy aquí mandando el mensaje: ¡Abajo la dictadura!”. Ahora, el conductor de Hola! Ota-Ola le respondió desde su canal de YouTube, dejando clara su postura.
“Si Destino me paga 100 mil dólares, yo voy una hora al reality y saludo a todos. Pero te digo, mi Diosa querida, disfruta, pásala rico, estás muy linda, pero no creo que eso pueda aportar mucho a tu carrera”, comentó Otaola, asegurando que no está en contra de la artista, aunque no comparte su decisión de unirse al programa.
El presentador añadió que prefiere mantenerse al margen de ese tipo de espacios: “Yo, Otaola, no me mezclo en eso. Cuido mi imagen, mi entorno y mi salud mental. Bryan el Joker tampoco tenía necesidad de hacerlo y se lo dije. Él me dijo que quería vivir la experiencia. Para mí eso es una pérdida de tiempo total”.
Aun con sus críticas, Otaola aclaró que no está enemistado con La Diosa y que sigue valorando su talento. “Ella me dijo que iba a entrar, y yo le respondí que no lo necesitaba, que ese reality no estaba a su altura. Es una artista muy talentosa, y sé que le van a pagar por eso. Pero, sinceramente, ese escenario es muy mediocre”, señaló.
Mientras tanto, La Diosa continúa dentro de El Rancho de Destino, donde ya ha protagonizado varios momentos virales y se mantiene como una de las concursantes más comentadas de esta nueva temporada.
Aquí, puedes ver el momento en que Otaola responde a las palabras de La Diosa. El presentador aborda el tema a partir del minuto 1:33:00 de su programa.
Preguntas frecuentes sobre la controversia entre Alexander Otaola y La Diosa
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué Alexander Otaola critica a La Diosa por participar en El Rancho de Destino?
Otaola considera que el reality show "El Rancho de Destino" es un espacio mediocre y una pérdida de tiempo que no aporta a la carrera de La Diosa, a pesar de respetar su talento. Sostiene que, aunque le paguen, estos programas no están a la altura de artistas como ella. Además, Otaola prefiere mantener su imagen alejada de tales producciones para cuidar su salud mental y profesionalismo.
¿Cómo ha sido la reacción de La Diosa ante las críticas de Otaola?
La Diosa respondió a las críticas de Otaola pidiéndole un "poquitico de respeto" y reafirmando su postura política contra el régimen cubano. Ella defiende su participación en el reality como parte de su trabajo y mantiene que su amistad con Otaola sigue en pie, a pesar de las diferencias sobre su participación en el programa.
¿Qué relación tienen Alexander Otaola y La Diosa?
Alexander Otaola y La Diosa comparten una amistad cercana, a pesar de las críticas y diferencias profesionales. La Diosa ha defendido públicamente a Otaola en varias ocasiones, reconociendo su sinceridad y su impacto en la lucha contra el régimen cubano. Su relación se mantiene firme, incluso frente a las críticas que ambos reciben debido a su asociación.
¿Cuál es la posición de Otaola sobre el régimen cubano?
Alexander Otaola es un crítico ferviente del régimen cubano. Ha utilizado sus plataformas para denunciar los abusos del gobierno y apoyar a figuras opositoras como José Daniel Ferrer. Otaola aboga por la libertad y el cambio político en la isla, y se ha manifestado en contra de cualquier forma de diálogo o concesión con la dictadura.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.