El presentador cubano Alexander Otaola volvió a pronunciarse sobre La Diosa, luego de que la cantante le enviara un mensaje directo desde El Rancho de Destino, reality show en el que participa desde hace apenas unos días.

En uno de los episodios más comentados del programa, La Diosa pidió “un poquitico de respeto” a su amigo Otaola, después de que Fernan le dijera que el presentador había cuestionado su participación en el show, calificándola de “rebaja profesional”. “Yo trabajo, lucho y tengo mi dinero. Solo te pido que respetes un poquitico mi amistad”, dijo la artista con firmeza, antes de reafirmar su mensaje político: “Yo estoy aquí mandando el mensaje: ¡Abajo la dictadura!”. Ahora, el conductor de Hola! Ota-Ola le respondió desde su canal de YouTube, dejando clara su postura.

“Si Destino me paga 100 mil dólares, yo voy una hora al reality y saludo a todos. Pero te digo, mi Diosa querida, disfruta, pásala rico, estás muy linda, pero no creo que eso pueda aportar mucho a tu carrera”, comentó Otaola, asegurando que no está en contra de la artista, aunque no comparte su decisión de unirse al programa.

El presentador añadió que prefiere mantenerse al margen de ese tipo de espacios: “Yo, Otaola, no me mezclo en eso. Cuido mi imagen, mi entorno y mi salud mental. Bryan el Joker tampoco tenía necesidad de hacerlo y se lo dije. Él me dijo que quería vivir la experiencia. Para mí eso es una pérdida de tiempo total”.

Aun con sus críticas, Otaola aclaró que no está enemistado con La Diosa y que sigue valorando su talento. “Ella me dijo que iba a entrar, y yo le respondí que no lo necesitaba, que ese reality no estaba a su altura. Es una artista muy talentosa, y sé que le van a pagar por eso. Pero, sinceramente, ese escenario es muy mediocre”, señaló.

Mientras tanto, La Diosa continúa dentro de El Rancho de Destino, donde ya ha protagonizado varios momentos virales y se mantiene como una de las concursantes más comentadas de esta nueva temporada.

Aquí, puedes ver el momento en que Otaola responde a las palabras de La Diosa. El presentador aborda el tema a partir del minuto 1:33:00 de su programa.