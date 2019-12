El primer ministro cubano afirma que hará "un gobierno del pueblo y para el pueblo"

Publicado el Lunes, 23 Diciembre, 2019 - 07:31 (GMT-4)

En su primera declaración pública tras ser electo como primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz aseguró que va a "ejercer un gobierno por el pueblo y para el pueblo" en su puesto.

El ex ministro de Turismo -cargo que aparece aun reflejado en su cuenta de Twitter al momento de redactar esta nota- agradeció a los altos directivos del país, entre ellos Raúl Castro, por confiar en él para desempeñarse en el cargo.

Aunque sus palabras van dirigidas a la sociedad cubana, las fotos que acompañaron el mensaje muestran a Marrero rindiendo pleitesía a quienes en realidad lo posicionaron en el nuevo cargo: la élite militar.

Si bien recibió mensajes de apoyo y felicitación por parte de algunos usuarios, otros le atacaron y reprocharon, entre otras cosas, que haya sido designado al cargo público sin que el pueblo haya tenido una participación real y directa.

En uno de sus recientes mensajes en Twitter, Marrero aparece en postura militar y con saludo marcial ante la tumba Fidel Castro en el Cementerio de Santa Ifigenia de Santiago de Cuba. El mensaje transmitido el pasado 25 de noviembre, al cumplirse el tercer aniversario del fallecimiento del ex gobernante.

"Como no recordar hoy, los consejos que me dio El Comandante el primer día cuando fui designado Ministro, como no recordar hoy, todos sus aportes al desarrollo del turismo cubano, como no recordar hoy, su ejemplo. Gracias Comandante", escribió Marrero, sintonizado con el eslógan de continuidad que proclama el mandatario Miguel Díaz-Canel en sus discursos.

Los foristas no perdieron tiempo en fustigar al nuevo primer ministro.

"Dale gracias a los esbirros que te pusieron ahí, porque el pueblo no tuvo nada que ver con eso", dijo un usuario de la red social que se identificó como Quijote Cubano.

Por su parte, otra persona que se identifica como Rafa García-Bango afirmó que los diputados de una dictadura no representan a todas las personas, únicamente se representan a sí mismos y a la élite que los pone.

La mayoría de las críticas estuvieron en torno a su hijo, Manuel Alejandro Marrero Medina, quien fue identificado tras la elección de su padre para el alto cargo y se revelaron fotos donde aparece usando el avión privado de Raúl Castro y Díaz-Canel donado por Venezuela en el 2000.

"Este es otro chulo igual que Díaz-Canel, comentó un usuario que se hace llamar Prensa Libre", dijo otro forista criticando que el hijo del dirigente reciba beneficios que están por encima de las posibilidades de los cubanos.

Así mismo lo consideró Gulliermo Almaral, quien se preguntó en Twitter: "¿No era que íbamos a terminar con la diferencia social mediante la igualdad socialista?" El usuario mostró su descontento asegurando que "no hay mal que dure 100 años".

Marrero Cruz, de 56 años, fue designado para ocupar un cargo público que fue abolido en Cuba en 1976. Su nombramiento lo convierte en el decimosexto hombre en desempeñar estas funciones desde 1940, antecedido por figuras como Fidel Castro y Fulgencio Batista.