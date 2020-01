Periodista oficialista: "No es posible 'tronar' a Facundo así, sin una explicación"

Publicado el Jueves, 2 Enero, 2020 - 15:38 (GMT-4)

El periodista oficialista Francisco Rodríguez Cruz dijo en su cuenta de Facebook que "no es posible 'tronar' a Facundo así, sin una explicación", refiriéndose a la polémica que ha generado que el actor y humorista cubano Andy Vázquez esté fuera del popular programa Vivir del Cuento.

Desde la transmisión del primer episodio de esta temporada, las redes sociales se convirtieron en terreno de protesta por la ausencia de uno de los personajes favoritos, sin el cual muchos consideran que el show televisivo no es lo mismo; y las especulaciones no han hecho más que crecer pues no se ha dado ninguna explicación clara al respecto.

"Quienes toman ese tipo de decisiones y no dan la cara", señaló el periodista de Trabajadores, "deben aprender de una vez y para siempre que la época de los misterios y los ucases ya terminó..."

Su escrito ha provocado reacciones de todo tipo, principalmente con respecto al supuesto fin del autoritarismo y la ocultación de información en Cuba, que muchos cuestionan en qué momento eso ha dejado de existir en la Isla.

"Paquito...¿tú estás seguro de que esa época se terminó?", preguntó la usuaria Doris García; mientras que Maykel Crespo aseguró: "Tal vez la era de los misterios pasó, porque ahora todo se sabe, pero las arbitrariedades e injusticias que comete ese régimen, no son cosa del pasado. Por el contrario, acrecientan más cada día".

"Define “la época de los misterios y los ucases” por favor", "Sí es posible que lo truenen así. Es un hecho. Quien debe aprender que esa época no ha terminado eres tú", comentaron otros internautas.

En el debate generado, algunos han asegurado que con la suspensión de Andy Vázquez "pierde la cultura" y que el actor se "se merece el apoyo de todos a quienes nos hizo recapacitar mientras reíamos".

Andy Vázquez fue sancionado después de publicar en sus redes un video del incidente del mercado de Cuatro Caminos a través de su famoso personaje de cuadro del partido. Su expulsión del programa ha generado críticas incluso hacia Luis Silva (Pánfilo), a quien Vázquez defendió en un post publicado hoy en su cuenta de Facebook.

"Lo han acusado de no defenderme. Le han dicho que no debían haber dejado que me expulsaran de la TV Cubana. Amigos, él sí lo hizo. Luis Silva y nuestro director Ignacio Hernández, los dos", escribió el humorista y alertó que ofender a Pánfilo era hacerles el juego a los que quieren al programa fuera del aire.