Clandestinos publica su manual para actuar en las calles de Cuba

El movimientos Clandestinos publicó su manual para actuar en las calles de Cuba con el himno nacional de fondo.

Con una frase de José Martí, "en silencio tiene que ser... porque hay cosas que para lograrlas, han de andar ocultas", Clandestinos hace recomendaciones para pintar los símbolos del régimen.

"Usar máscara, gorro, peluca, guantes, bufanda", "no pisar la pintura, no moverse mucho" y "no hablar con nadie, hacerlo solo con una persona de extrema confianza" son los primeros consejos de este grupo opositor que actúa de manera anónima en Cuba.

Las acciones de Clandestinos de pintar de roja –en semejanza a la sangre– bustos de Martí generó un gran debate en las redes sociales, tanto a favor como en contra de cubanos dentro y fuera de la isla.

"Actuar en pareja, uno vigila y el otro actúa", "no hacer grupos de más de cuatro miembros", "no tener contacto con múltiples grupos" y "actuar en lugares públicos donde pueda ser visto el mensaje" son otras de las indicaciones de este movimiento.

Además de los bustos de Martí, Clandestinos pintó pancartas con la imagen del fallecido dictador cubano Fidel Castro Ruz y sus miembros dejan por las calles de La Habana mensajes contra Raúl Castro y el gobernante Miguel Díaz-Canel.

Clandestinos agrega que antes de actuar se debe estudiar previamente el área, si hay cámaras, "el tiempo de los semáforos y las horas más concurridas".

Las fotos deben hacerse de cerca y de lejos, publicarlas en perfiles falsos y actuar lejos del lugar donde se viva, agrega el video disponible en las redes sociales de este movimiento.

De momento, las autoridades cubanas alertaron que quienes actúen contra los símbolos nacionales se pueden enfrentar a años de prisión y multas.

En una nota oficialista aseguraron que habían capturado a dos miembros, pero Clandestinos lo desmintió en un comunicado.

El régimen de Cuba utiliza –como es habitual– a niños para repudiar estos actos.

Clandestinos dijo a CiberCuba que la acción de pintar con sangre, "es un grito de guerra contra la dictadura y un llamado al pueblo al clandestinaje".

Desde el 1 de enero apareció en redes sociales este movimiento que utiliza imágenes de la película cubana Clandestinos y de la serie de televisión La Casa de Papel.