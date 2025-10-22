Oficial de las FAR llama “monstruo despreciable” a Luis Alberto García por criticar las marchas oficialistas

Vídeos relacionados:

La teniente coronel (r) Eulalia Heriberta Turiño Méndez, oficial retirada de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), arremetió contra el actor cubano Luis Alberto García, a quien calificó de “monstruo despreciable” y “degenerado, sinvergüenza”, tras las críticas del artista a las marchas oficialistas en solidaridad con Palestina mientras el país está en crisis.

En una publicación difundida en Facebook, Turiño —autora de libros sobre figuras militares y colaboradora de la revista Verde Olivo— reaccionó iracunda y con clara intención de atacar de forma personal al actor, quien cuestionó que el régimen convoque movilizaciones políticas en apoyo a causas extranjeras mientras el país atraviesa una profunda crisis económica y sanitaria.

«Y tú, MONSTRUO, criticando a un pueblo humilde, solidario, que no da lo que le sobra, sino que multiplica un pan para compartirlo con cualquier necesitado en el mundo... ¡MISERABLE! Quien está hecho trizas eres tú, ¡COBARDE!», dijo la mujer.

El mensaje panfletario y furibundo de Turiño, acusó a García de ser “cruel con los niños palestinos” y lo conminó a “largarse a donde ningún humano lo pueda ver”.

El reconocido actor, protagonista de filmes como Clandestinos y Guantanamera, ya había respondido esta semana a otra internauta que publicó un mensaje similar al de Turiño, con un texto titulado God save the “Queen”, defendiendo su derecho a opinar y el papel de los artistas en la vida pública.

“Gaza y Caracas no deberían estar antes que Matanzas y Cárdenas. ¿Verdad?”, argumentó el artista.

García recordó su paso por la Escuela Vocacional Vladimir Ilich Lenin —de la que pidió la baja al no permitírsele estudiar arte— y su ingreso posterior al Instituto Superior de Arte (ISA), donde se graduó “con honores”. “Ha sido un honor poner mi gotica de talento al servicio de las artes de mi país”, afirmó entonces.

“Seguiré opinando lo que creo porque este archipiélago es mío”, subrayó.

Las publicaciones recientes del actor cuestionan las “tribunas” y desfiles organizados por el Partido Comunista en apoyo a causas extranjeras —como Palestina y Venezuela— en medio de apagones, brotes epidémicos y escasez de alimentos y medicamentos en la isla.

Sus mensajes acumulan apoyos y también ataques de usuarios afines al gobierno.

García se ha consolidado como una de las voces críticas del gremio artístico y afirma que continuar en la isla no implica silencio ni complicidad.