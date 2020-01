Madre de la niña cubana con una rara enfermedad tiene fe en que todo volverá a ser como antes

Publicado el Viernes, 17 Enero, 2020 - 17:14 (GMT-4)

La madre de la niña cubana de seis años que padece una rara enfermedad que le ha provocado la pérdida de la visión y de la habilidad para caminar, tiene fe en que todo volverá a ser como antes.

Yeni Núñez Jerez ha acudido a las redes sociales para explicar el caso de su hija Ashlin Naara Perdomo Nuñez, cuya salud se deteriora por día por falta de un examen molecular que posibilitaría el diagnóstico y posterior tratamiento de su enfermedad y que no puede hacerse en Cuba.

Ante la falta de un tratamiento que ayude a esta pequeña, la enfermedad avanza implacable y la niña pierde habilidades con mayor rapidez. En enero pasado comenzó la pesadilla para esta familia, cuando Ashlin perdió la visión. Hace unos 15 días dejó de caminar y hace dos que ya no puede sostener su biberón.

No ad for you

"Su fuerza muscular ha disminuido tanto que apenas sostiene el lápiz en la mano. Si les digo que estoy tranquila, estaría mintiendo ante los ojos de Dios, verdaderamente estoy DESESPERADA. Ver a mi niña en esta situación y recordarla corriendo por todos lados hace unos meses atrás", escribió Yeni en Facebook.

La madre ha estado compartiendo la desgarradora situación que vive su niña, que no entiende qué es lo que le sucede y por qué ya no puede correr ni jugar como antes.

"Y más duro es cuando me pregunta: 'Y por qué me pasa esto a mi mamá, si yo no le he hecho nada a nadie' o cuando me dice: 'la vida real es negra mamá, es mala para mí'. Díganme, ¿qué le digo? ¿Cómo le explico a una niña de 6 años?"

Yeni mantiene la esperanza de que "llegará el amanecer" y una vez que Ashlin sea diagnosticada volverá a ser la niña que era hace unos meses.

Yeni, además, es madre de otra niña más pequeña a la que también tiene que brindarle su atención y que tampoco entiende la tristeza que ha cubierto a su familia.

Ashlin permanece ingresada bajo observación en el Hospital Pediátrico Docente Juan Manuel Márquez de La Habana, con pronóstico reservado y sin la posibilidad de un estudio para determinar qué enfermedad sufre y cómo tratarla.

La madre ha querido agradecer especialmente a todos los que se han solidarizado con su pequeña, le envían a diario muestras de apoyo y fuerza y comparten sus publicaciones. Un agradecimiento especial fue para los payasos terapéuticos Hippy y Jeringuilla "por hacerla feliz en medio de la adversidad".

Muchas personas están manifestando sus deseos de ayudar a esta familia a juntar los recursos necesarios para poder tratar a su niña en el extranjero y están donando a una cuenta que se ha abierto para que todo el que desee pueda poner su granito de arena para devolverle la esperanza a esta pequeña de seis años.