Cubanos responden a Díaz-Canel: "El clima en Cuba es de desigualdad"

El dirigente cubano Miguel Díaz-Canel compartió en su cuenta de Twitter dos artículos de Granma en el que se defendía que Cuba es un destino seguro para sus ciudadanos y los turistas.

Estas informaciones se publicaron cuando todavía están recientes las muertes de visitantes en accidentes y asesinatos ocurridos en diferentes puntos de la Isla.

Los usuarios criticaron la publicación del mandatario y recordaron que en el territorio cubano impera un clima de "desigualdad".

"Es que el clima no es de inseguridad, es de desigualdad. Mientras que en Alemania hay funcionarios que van a trabajar en bicicleta, ustedes paralizan la 5ta Avenida para pasar a toda velocidad en sus Audi y Mercedes Benz. Inseguridad no hay, eso no", respondieron en un tuit.

También hicieron alusión al desplome del techo de un hotel en Cuba mientras se casaba una pareja de ingleses.

Sin embargo los primeros comentarios del mensaje de Díaz-Canel fueron de seguidores de la Revolución, que compartieron comentarios muy parecidos y todos con una o varias fotos hablando de las bondades del turismo en Cuba.

También respondieron a Díaz-Canel que no se puede hablar de seguridad cuando hay "carreteras peligrosas sin señalizar" y "mala calidad de los alimentos".

En uno de los tuits se cuestionó que el dirigente hable de seguridad y se hizo referencia al asesinato de una turista canadiense en Matanzas.

En otros mensajes aludieron a los presos políticos que hay en la mayor de las Antillas y a la falta de libertad para entrar y salir del país.

El reciente caso de la canadiense asesinada, se suma a la triste lista de acontecimientos similares que tuvieron lugar en 2019, cuando se produjeron los homicidios del italiano Raffaele Testagrossa y del actor y guionista italiano Franco Cardellino.