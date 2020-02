Ulises Toirac: La solución a la escasez está en permitir la importación privada

Publicado el Jueves, 20 Febrero, 2020 - 12:42 (GMT-4)

El humporista cubano Ulises Toirac considera que la solución a la escasez en la Isla está en permitir la importación privada.

"El problema muchas veces no es que falten los suministros en las tiendas (o "shopping"). El problema es que los establecimientos privados (restaurantes, cafeterías, dulcerías, panaderías, etc) necesitan sobrevivir y han acudido a un sistema de "suministradores" que se encargan de "cazarle la pelea" a los productos en las tiendas y barren con ellos cuando aparecen", escribió Toirac en redes sociales.

Según el pupular humorista, la culpa no la tiene el sector privado.

No ad for you

"El sector privado está tratando de subsitir en un entorno en el que no existen mecanismos para su desenvolvimiento seguro", dijo.

"La solución está en permitir la importación privada y con ello quitar de los hombros del estado la carga de mantener los suministros del sector privado", agregó.

Seguidamente, Toirac se preguntó: "¿Por qué no se hace? Ni idea. En todo caso tratan de competir... ¿Es tan difícil entenderlo?".

Ciertamente, el país atravioesa una crisis que afecta a casi todos los sectores. La falta de alimentos es uno de los puntos más preocupantes. La escasez es una larga cadena que involucra desde los establecimientos estatales, los cuentapropistas, los revendedores.

El pasado año, la Televisión Cubana arremetió contra las personas que se dedican a comprar productos en las tiendas para luego revenderlos en las calles.

"La escasez alimenta el mercado negro y el descontrol crea una peligrosa red que lucra con la necesidad de otros", sostuvo el medio estatal.

Recientemente, más de 10 revendedores de materiales de construcción y ferretería fueron arrestados la semana pasada en Santiago de Cuba, después de una redada policial para havcer frente a este tipo de prácticas.

No obstante, la solución no es solamente arremetyer contra estas personas que están tratando de subsistir, sino salvar a un país que se cae a pedazos y cuya economía es cada vez más precaria.

Como era de esperar, el comentario de Toirac en redes sociales atrajo todo tipo de comentarios: "Llevo años diciendo lo mismo Ulises Toirac. No hay forma de que el sector privado pueda comprar para abastecerse sin cazarle la pelea a las cosas cuando entran en las tiendas. No es culpa de ellos. ¿ Por qué no hacen tiendas para que los privados puedan comprar al mayoreo sin necesidad de andar cazando lo que sacan? Al final, el sector privado se ve perjudicado al no tener proveedores. Y se ve perjudicada la población al no tener cómo comprar las cosas. Es un problema de organización. El estado no hace nada para arreglar la situación, por tanto sigue", dijo una comentarista.

"Los mismos que trabajan en las tiendas, a veces ni sacan lo que entra, cuando reciben la mercancía va directo de los almacenes a las manos de los suministradores, claro que no falta el incentivo para los de la tienda por su efectiva gestión , entonces hay dos problemas, desabastecimiento y el famoso cohecho, tan repudiado por las autoridades. Al pan pan y al vino vino. Así son las cosas", domentó otro.