Opositoras cubanas podrían ir a la cárcel si rechazan trabajar para el Estado

Publicado el Viernes, 21 Febrero, 2020 - 13:41 (GMT-4)

Dos opositoras cubanas que fueron condenadas hace más de un año a una sanción penal de trabajo correccional con internamiento, han sido amenazadas con ingresar en la cárcel si se niegan a trabajar para el Estado.

Rosario Morales La Rosa y Leonor Reyno Reyno, exDamas de Blanco, respondieron por los cargos de denegación de auxilio, desobediencia, desacato y difamación a la figura de Fidel Castro, delitos supuestamente cometidos el 5 diciembre de 2017, cuando se enfrentaron a agentes policiales que abusaban de un cuentapropista en el municipio de Habana del Este.

Ese día los oficiales arrestaron a las dos activistas, integrantes del grupo “Laura Pollán, su legado”, y las trasladaron al centro de detención conocido como El Vivac, donde estuvieron 12 días.

Tras ser condenadas, siguieron trabajando por cuenta propia sin licencia. Pero esta semana fueron citadas por los tribunales de los municipios donde viven.

“En el tribunal la jueza de ejecución me dio como opciones trabajar limpiando calles o en un círculo infantil o en una escuela. Yo me negué. No porque menosprecie esa labor, sino porque a mí me expulsaron en 2008 de una empresa estatal, donde trabajaba como especialista en Contabilidad y Finanzas, por pertenecer a las Damas de Blanco. Desde entonces no he podido ejercer mi profesión”, denunció Leonor Reynó a Martí Noticias.

A Morales, por su parte, le advirtieron que debía obtener el permiso de la ONAT para que su trabajo de cuentapropista fuera aprobado por el tribunal de ejecución de su sentencia. Si no, sería llevada a prisión.

Las sentencias penales bajo el régimen de limitación de libertad establecen la obligatoriedad de trabajar para el sancionado.