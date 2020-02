Daddy Yankee, el gran triunfador de Premio Lo Nuestro 2020 con siete trofeos

Publicado el Viernes, 21 Febrero, 2020 - 10:24 (GMT-4)

El puertorriqueño Daddy Yankee fue el gran triunfador de los Premios Lo Nuestro 2020 al convertirse en el máximo galardonado con siete estatuillas de las doce a las que aspiraba en esta trigésimo segunda edición de los premios organizados por Univision.

El Big Boss se subió hasta siete veces al escenario del Airlines Arena de Miami este jueves 20 de febrero para recoger los reconocimientos que le fueron otorgados.

Las categorías en las que resultó ganador son: Mejor Artista, Mejor Canción, Mejor Sencillo, Mejor Canción Urbana, Mejor Remix, Mejor Colaboración Crossover y Artista Masculino Urbano.

No ad for you

Además, el Rey del Reguetón fue uno de los artistas a cargo de dar vida a la ceremonia con espectáculo en directo. Además de interpretar junto a Nicky Jam su última colaboración, Muévelo, puso a bailar al Airlines Arena con su éxito Que tire pa lante.

Aquí su actuación:

De esta manera, Daddy Yankee quedó por delante de Bad Bunny que se llevó cinco premios, Sebastián Yatra y Christian Nodal, con tres cada uno.

Por su parte, el español Raphael fue homenajeado con el Premio Lo Nuestro a la Excelencia y como parte del reconocimiento a su extensa trayectoria musical, su compatriota David Bisbal y la mexicana Gloria Trevi interpretaron con él algunas de sus canciones más exitosas.

Además, J Balvin también recibió de manos de Daddy Yankee el premio a Ícono Mundial. "Recibir esto de parte de un ícono tan grande como tú y sin duda, una de las personas que más me ha inspirado a ser lo que soy hoy en día. Si no fuera por la inspiración que me ha dado, no estaría aquí", le dijo el colombiano durante la entrega del premio.

Aquí, la lista completa de ganadores de los Premios Lo Nuestro 2020:

Artista Premio Lo Nuestro del Año

Daddy Yankee

Álbum del Año

Oasis de J Balvin y Bad Bunny

Mejor Canción

Con calma de Daddy Yankee y. Snow

Sencillo del Año

Con Calma de Daddy Yankee y Snow

Artista Revelación Femenino

Rosalía

Artista Revelación Masculino

Lunay

Remix del Año

Soltera de Lunay, Daddy Yankee y Bad Bunny

Canción Replay del Año

Yo te amo de Los Temerarios

Tour del Año

Bad Bunny por X100PRE Tour

Artista Social del Año

Anuel AA

Colaboración Crossover del Año

Con Calma de Daddy Yankee ft. Snow

Vídeo del Año

Flor de Los Rivera Destino fr. Benito Martínez (Bad Bunny)

Artista del Año - Pop /Rock

Sebastián Yatra

Canción del Año - Pop /Rock

Un año de Sebastián Yatra y Reik

Colaboración del Año - Pop /Rock

Calma de Pedro Capó y Farruko

Grupo o Dúo del Año - Pop /Rock

CNCO

Artista del Año - Pop / Balada

Luis Fonsi

Artista Femenino del Año - Urbano

Karol G

Artista Masculino del Año - Urbano

Daddy Yankee

Canción del Año - Urbano

Con Calma de Daddy Yankee y Snow

Colaboración del Año - Urbano

Secreto de Karol G y Anuel AA

Canción del Año - Urbano / Pop

Calma de Pedro Capó y Farruko

Canción del Año - Urbano / Trap

Callaíta de Bad Bunny y Tainy

Artista del Año - Tropical

Romeo Santos

Canción del Año - Tropical

Inmortal de Aventura

Colaboración del Año - Tropical

Si me das tu amor de Carlos Vives y Wisin

Artista del Año - Regional Mexicano

Christian Nodal

Canción del Año - Regional Mexicano

Nada nuevo de Christian Nodal

Colaboración del Año - Regional Mexicano

Un año de Banda Los Sebastianes y Sebastián Yatra

Grupo o Dúo del Año - Regional Mexicano

Calibre 50

Artista Sierreño del Año - Regional Mexicano

Ulices Chaidez

Canción Sierreña del Año - Regional Mexicano

Cómo no quererte de Ulices Chaidez

Canción Banda del Año - Regional Mexicano

Por siempre mi amor de Banda Sinaloense Ms de Sergio Lizárraga

Canción Norteña del Año - Regional Mexicano

Simplemente gracias de Calibre 50

Canción Mariachi/Ranchera del Año - Regional Mexicano

Nada nuevo de Christian Nodal