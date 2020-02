Montañas de basura en la entrada de un círculo infantil en La Habana

Publicado el Jueves, 27 Febrero, 2020 - 12:36 (GMT-4)

Las montañas de basura inundan los accesos y la entrada del Círculo Infantil Alegre Amanecer, situado en la calle Tejar entre las calles María Regla y Lawton, en el municipio de 10 de Octubre.

Según informó La Hora de Cuba, a través de su perfil de Facebook, hay tres depósitos de basura en los que se acumulan los desperdicios sin que las autoridades hagan nada al respecto.

El padre de un niño confesó al citado medio que no cree que los responsables del recinto educativo hayan realizado las gestiones correspondientes. "Anteriormente hubo una acumulación más grande de desechos sólidos y se recogió mediante un acuerdo con Salud Pública. Pero ahora, vuelve la misma situación, no hay nadie que prohíba no echar basuras", aseguró este progenitor cuya identidad no fue revelada.

"Todos los padres estamos inquietos por las enfermedades que puedan surgir de los ratones, moscas y mosquitos. Mi mayor temor es que cualquier niño se enferme y luego haya que lamentarlo", añadió.

En la basura hay desde restos de alimentos, hasta cadáveres de animales domésticos, a lo que hay que sumar el agua estancada de la calle y la maleza. Un entorno cuyas condiciones higiénicas distan mucho de ser las adecuadas, máxima si se tiene en cuenta la cercanía de niños.

Además es habitual ver a mosquitos, moscas y roedores en la zona, lo que incremente el riesgo de que se transmitan infecciones.

Esta situación no es nueva en La Habana, ya que el pasado mes de octubre se conoció que la directora de la escuela primaria Hermanos Ruiz Aboy, ubicada en San Francisco de Paula, municipio San Miguel del Padrón, fue despedida por denunciar que un basurero enfermaba a sus alumnos.

La docente había denunciado en más de una ocasión la insalubre situación que rodeaba el centro educativo, pero el gobierno cubano nunca le dio una respuesta.