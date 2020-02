Yulimar Rojas sobre su entrenador Iván Pedroso: "Con él todo cambió en mi vida, fue un momento de luz"

Publicado el Jueves, 27 Febrero, 2020 - 08:20 (GMT-4)

La atleta venezolana Yulimar Rojas se deshizo en elogios hacia su entrenador el cubano Iván Pedroso al que responsabilizó de sus éxitos.

"Cuando contacté por Facebook con Iván todo cambió en mi vida, fue un momento de luz. Sentí la confianza y las ganas de decir sí, sí", aseguró durante una entrevista con el diario El País.

"Es el momento de cambiar mi vida, de venir a otro sendero, otro mundo, a experimentar qué se siente, qué se vive", añadió.

Sin embargo la historia pudo haber sido muy diferente si no hubiera escuchado los consejos de su anterior entrenador Jesús Velásquez.

"Le confieso que antes de venir a España yo había tenido propuestas para estudiar y entrenar en Puerto Rico y en una universidad de Estados Unidos, pero no me convencían y Jesús Velásquez, mi entrenador entonces, me aconsejó que no fuera, que no iba a ser un buen cambio en mi vida. Y no sentía ganas de ir", explicó.

"Si hubiera sido un entrenador ruso o así habría sido muy complicado, más que todo por mi forma de ser", confesó.

Rojas también relató cómo fueron los inicios con Pedroso y la importancia de la acogida que recibió en España. "Desde el minuto uno que pisé Europa, que empecé a entrenar con Iván, los dolores, el esfuerzo, todo fue muy rápido y fuerte, pero lo fui asimilando", afirmó.

"Y el cambio de vida, de personas, de costumbres, fue todo tremendo, pero el amor que recibí en España, y la admiración que sienten hacia mí ha sido fundamental para decir que hay que seguir trabajando para no decepcionar y para que mi nombre esté retumbando en el mundo entero", dijo al citado medio.

La saltadora batió el pasado sábado en Madrid el récord mundial de triple salto en pista cubierta con una marca de 15,43 metros.