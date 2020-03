Critican desde Cenesex comentarios homofóbicos tras disculpas de la televisión cubana

Publicado el Lunes, 2 Marzo, 2020 - 16:19 (GMT-4)

La dirección del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) llamó la atención sobre el tono homofóbico en los comentarios de varios usuarios ante la publicación de la televisión cubana en que pide disculpas por la censura de una escena gay de la película Love, Simón, trasmitida hace poco en la Isla.

“Les invito a ver esta información que les dejo y a indagar en algunas de las opiniones que se están dejando publicadas en forma de comentarios a la publicación institucional del ICRT”, escribe Manuel Vázquez Seijido, subdirector del Cenesex, en redes sociales.

“Soy del criterio de que esta situación ha develado un problema más preocupante: la posible posición contraria a los derechos de las personas LGBTI por una parte de la población que participará en el venidero referendo para aprobar el Código de las Familias. Esta situación solo la podemos revertir lxs activistas comprometidxs y la herramienta pertinente es la educación, la sensibilización”, expone.

“Utilicemos nuestras redes para informar, para explicar, para debatir y para sensibilizar. Incidamos en nuestras familias, en nuestros centros laborales, en nuestras comunidades”, añade.

En efecto, las opiniones que pueden leerse en el portal de la Televisión Cubana, dejan en evidencia los prejuicios que todavía permanecen arraigados en la isla respecto de la sexualidad, y lo mucho que aún debe avanzar el país en ese sentido.

“Hicieron bien. Pues, a pesar de todos los cambios, aún es una escena desagradable”, dice uno de ellos.

“Siempre escuché de mis abuelos lo que era ser homosexual (el maricón o la tortillera) como vulgarmente se le conocía en la época. Nadie quería ser eso y se consideraba una enfermedad por la sociedad y por el área científica, por la Iglesia, ¡un pecado que te condenaba al infierno! (…) Vemos cómo las sociedades se denigran cada vez más, y nos parece normal. No es. ¿Por qué? La homosexualidad dejo de ser enfermedad y ahora parece que va siendo moda ¿Entonces coprofilia, pedofilia, zoofilia, exhibicionistas tienen q tener su espacio en la sociedad, porque esa es su inclinación sexual? (…)”, expresa otro.

“Si continúa esto ahorita vamos a tener q pedir perdón por no ser gay, eso es desastroso el 80% de los cubanos no está de acuerdo con las libertades gay q se tienen en otros lugares, no es homofobia es razonamiento lógico, ellos son un grupo social minoritario y además quieren no q los acepten también q los promuevan en las escuelas, quieren adoctrinar a nuestros niños, en fin no sólo quieren ser aceptados quieren decidir tomar control de la sociedad y si no dan pataletas”, juzga un tercer internauta.

Este domingo, los funcionarios del ICRT decidieron hacer públicas sus disculpas por el corte de imágenes en la mencionada película.

Para muchos se trató de un logro de la comunidad LGBTI+ ante la institucionalidad cubana, pues se había organizado una besada pública frente al edificio del ICRT, a modo de protesta por la censura, que a la postre se suspendería cuando la televisión gubernamental comunicara su decisión de retrasmitir íntegramente el filme.

No obstante, la manifestación pacífica también desencadenó una jornada de detenciones arbitrarias y represión por parte de las autoridades cubanas.