Otaola contraataca y acusa a L Kimii de homofobia en plena polémica: Su fuerte respuesta

El presentador cubano Alexander Otaola respondió a las acusaciones de racismo lanzadas por el reguetonero L Kimii, con quien mantiene una polémica creciente desde hace días.

“¿Dónde está el racismo mío? Yo no he hablado de él como negro, yo no hablo del color de la gente. Los negros en Cuba son el grupo étnico más aplastado, lo dicen los propios negros que viven en Cuba. Busca el comentario racista que yo he tenido contra ti y muéstralo por favor”, afirmó Otaola durante una transmisión en vivo.

El influencer negó haber emitido expresiones discriminatorias contra L Kimii o su familia y recordó que, en ocasiones, ha celebrado gestos del artista, como usar una camiseta con mensajes políticos en un concierto. “Yo no tengo razón para irme al cuello con él, no lo conozco”, añadió.

Otaola también criticó lo que calificó como “ataques homofóbicos” por parte del reguetonero y le exigió aclarar unas declaraciones que interpretó como una amenaza. “Tú me dices: ¿me vas a dar un tiro, L Kimii? Quiero que termines la oración que dejaste inconclusa”, reclamó.

El presentador subrayó que nunca ha hecho distinciones raciales en sus críticas: “Me he enfadado con gente blanca, mulata, negra, de todas las razas, y nunca he tenido una expresión racista. Decirte negro no es malo. Claro que sí hay discriminación en Cuba, pero por culpa de la dictadura, no mía”.

La polémica entre ambos comenzó luego de que L Kimii explotara contra Otaola y lo acusara de racismo, generando una ola de reacciones en redes sociales.

Lo más leído hoy:

Preguntas frecuentes sobre la polémica entre Alexander Otaola y El Kimii