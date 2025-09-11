Otaola contraataca y acusa a L Kimii de homofobia en plena polémica: Su fuerte respuesta

El presentador cubano Alexander Otaola respondió a las acusaciones de racismo lanzadas por el reguetonero L Kimii, con quien mantiene una polémica creciente desde hace días.
“¿Dónde está el racismo mío? Yo no he hablado de él como negro, yo no hablo del color de la gente. Los negros en Cuba son el grupo étnico más aplastado, lo dicen los propios negros que viven en Cuba. Busca el comentario racista que yo he tenido contra ti y muéstralo por favor”, afirmó Otaola durante una transmisión en vivo.
El influencer negó haber emitido expresiones discriminatorias contra L Kimii o su familia y recordó que, en ocasiones, ha celebrado gestos del artista, como usar una camiseta con mensajes políticos en un concierto. “Yo no tengo razón para irme al cuello con él, no lo conozco”, añadió.
Otaola también criticó lo que calificó como “ataques homofóbicos” por parte del reguetonero y le exigió aclarar unas declaraciones que interpretó como una amenaza. “Tú me dices: ¿me vas a dar un tiro, L Kimii? Quiero que termines la oración que dejaste inconclusa”, reclamó.
El presentador subrayó que nunca ha hecho distinciones raciales en sus críticas: “Me he enfadado con gente blanca, mulata, negra, de todas las razas, y nunca he tenido una expresión racista. Decirte negro no es malo. Claro que sí hay discriminación en Cuba, pero por culpa de la dictadura, no mía”.
La polémica entre ambos comenzó luego de que L Kimii explotara contra Otaola y lo acusara de racismo, generando una ola de reacciones en redes sociales.
Lo más leído hoy:
Preguntas frecuentes sobre la polémica entre Alexander Otaola y El Kimii
¿De qué acusan a Alexander Otaola en su polémica con El Kimii?
En la polémica con L Kimii, Alexander Otaola fue acusado de racismo por el reguetonero cubano, quien interpretó algunas de sus palabras como comentarios raciales. Otaola negó estas acusaciones, afirmando que nunca ha hecho distinciones raciales en sus críticas.
¿Cómo respondió Otaola a las acusaciones de homofobia de L Kimii?
Alexander Otaola acusó a L Kimii de realizar ataques homofóbicos en su contra y exigió al reguetonero que aclarara ciertas declaraciones que interpretó como una amenaza. Otaola subrayó que sus críticas nunca han estado basadas en la orientación sexual de ninguna persona.
¿Qué contexto rodea la disputa entre Otaola y L Kimii?
La disputa entre Otaola y L Kimii se produce en un entorno de tensiones políticas y sociales. L Kimii expresó su frustración por lo que considera un trato discriminatorio hacia los negros en Cuba y acusó a Otaola de hacer comentarios fuera de lugar. Otaola, conocido por su estilo confrontativo, ha tenido conflictos anteriores con otras figuras del entretenimiento cubano, lo que amplifica la resonancia mediática del enfrentamiento.
¿Cuáles han sido las reacciones en redes sociales a la polémica entre Otaola y L Kimiii?
Las redes sociales se han dividido entre los seguidores de L Kimii y los de Otaola. Algunos usuarios apoyan la indignación de L Kimii frente a lo que considera un trato discriminatorio, mientras que otros respaldan a Otaola, defendiendo su derecho a criticar sin que sus palabras sean interpretadas como racistas. Esta división refleja un amplio debate sobre el racismo y la homofobia en el contexto cubano.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.