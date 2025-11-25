Realizan vigilia en Nueva York por pareja cubana detenida por ICE: “Queríamos tenerlos en casa para Navidad”

Vídeos relacionados:

Bajo el frío de noviembre y con velas encendidas, decenas de personas se reunieron en Clinton Square, en Syracuse, para pedir la liberación de Alcibiades Lázaro Ramírez González y Yannier Vázquez Hidalgo, la pareja cubana detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Desde entonces, ambos permanecen recluidos en un centro de detención en el oeste del estado de Nueva York, a la espera de audiencias que podrían definir si serán deportados a Cuba.

En la comunidad ya nadie los llama por sus nombres completos. Para amigos, compañeros de trabajo, vecinos y sindicatos que los defienden, son Alex y Yan, dos hombres que llegaron a Estados Unidos huyendo de la homofobia y la persecución, que lograron casarse y construir una vida estable en Syracuse, y que hoy enfrentan el riesgo de ser devueltos al país donde aseguran que su vida corre peligro.

La vigilia de este lunes 24 de noviembre fue organizada por el sindicato CSEA Local 615, que representa a uno de ellos, y reunió a más de 80 personas, según reportó NYC Central.

Con pancartas que pedían “Libertad para Alex y Yan” y “Sobrevivir no es ilegal”, los asistentes exigieron al gobierno federal que ponga fin a una detención que describen como arbitraria e inhumana.

“Esto significa que nuestras voces se escuchan no solo a nivel estatal sino a nivel federal”, dijo Ali Cottrell, presidenta local del sindicato, en un mensaje que buscó dar esperanza a la familia y presionar a Washington en un momento en que las detenciones del ICE han aumentado bajo la nueva administración de Donald Trump.

El auditor de la ciudad de Syracuse, Alexander Marion, también asistió a la vigilia y subrayó que la lucha continuará hasta que la pareja regrese a casa. “Alex y Yan son parte de la comunidad de Syracuse y no vamos a dejar de luchar hasta traerlos de vuelta”, escribió en X. “Estuve orgulloso de acompañar a aliados comunitarios, sindicatos y a su familia para exigir su liberación, y la de todas las personas detenidas injustamente”.

Una historia que ha conmovido a todo Syracuse

Alex y Yan fueron arrestados el 29 de octubre durante una cita rutinaria con las autoridades migratorias, un trámite que esperaban que fuera el último antes de recibir autorización para residir en el país. En su lugar, agentes del ICE los detuvieron en el acto y los trasladaron al centro de detención de Batavia, dejando incluso su auto abandonado en el estacionamiento.

La noticia desató una ola inmediata de solidaridad. Colegas de SUNY Upstate Medical University, donde trabajaban como conserje y supervisor, describen a la pareja como “un faro de luz” en el trabajo, personas que “lo dejan todo para ayudar a los demás”.

Sindicatos como UUP y CSEA han respaldado de manera activa su causa; vecinos han organizado protestas, y amigos lanzaron una campaña que incluye la venta de camisetas con el mensaje “Survival isn’t illegal”.

De acuerdo con Syracuse.com, algunos manifestantes se conmovieron al mencionar que mientras la ciudad se prepara para las fiestas, familias enteras enfrentarán la temporada con sillas vacías, pues sus seres queridos están recluidos en centros de detención.

Mindy Heath, presidenta del capítulo UUP en Upstate, asistió a una audiencia en Batavia antes de la vigilia y confirmó que la próxima comparecencia de Alex será el 13 de enero, mientras que la de Yan está prevista para el 3 de diciembre. “Queríamos que volvieran a casa para las fiestas”, dijo. “Pero traerlos a casa es el objetivo final. Esto no nos detendrá”.

Heath añadió al medio local que seguir este caso le ha demostrado “lo injusto que puede ser el sistema judicial” cuando se trata de inmigrantes que buscan asilo. “No es normal, en absoluto. Casi no lo puedes creer”, afirmó.

Para sus familiares, la posibilidad de que sean deportados a Cuba es una amenaza real. Han denunciado que ambos sufrieron acoso, agresiones y homofobia en la Isla, y que su regreso los dejaría expuestos a la persecución de la que huyeron.

Mientras tanto, la comunidad de Syracuse promete no abandonar la causa.

“Seguiremos aquí, en la calle, hasta que vuelvan a casa”, dijeron varios manifestantes durante la vigilia. Para ellos, la historia de Alex y Yan no es solo la de una pareja cubana detenida por ICE, sino la de miles de inmigrantes que buscan sobrevivir en un país que les prometió refugio.