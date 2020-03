Madre de la niña cubana Ashlin muestra imágenes de la evolución del tratamiento de la pequeña

Publicado el Jueves, 5 Marzo, 2020 - 14:41 (GMT-4)

Yenisel Núñez Jerez, la madre de la niña cubana Ashlin, mostró imágenes en Facebook de la evolución del tratamiento que la pequeña recibe actualmente en Miami.

"Gracias a DIOS, Ashlin come bien, durmió bien, ya no tiene gripe y ahora va alegre camino a las terapias. Les pido a todos que continúen orando, que todavía esta batalla no ha terminado", escribió.

Ashlin padece una "rara enfermedad" que le ha provocado pérdida de la visión, e las capacidades motoras y graves dificultades del habla.

Según explicó la madre podría tratarse de Xantomatosis cerebrotendinosa, enfermedad que en Cuba era casi imposible diagnosticar porque no se realizan los exámenes pertinentes para ella.

llegó el pasado enero a Miami, donde está recibiendo tratamiento. Gracias a una visa humanitaria, la niña de seis años, donde está recibiendo tratamiento.

"JEHOVAH, solo tu puedes voltear esta pagina. En ti confio SEÑOR", escribió este jueves Yenisel donde muestra un video de su pequeña hace apenas unos meses.

A finales de 2019 Yenisel Núñez hizo público el caso de su hija en las redes sociales y pidió ayuda a la comunidad internacional para salvar su vida.

Organizaciones benéficas y personas que se sensibilizaron con su historia donaron dinero en una campaña organizada en la plataforma GoFundMe para pagar el tratamiento y traslado desde Cuba a Estados Unidos de la niña y su madre.