El artista plástico Michel Mirabal dice que es "gran error" el arresto de Luis Manuel Otero

Publicado el Lunes, 9 Marzo, 2020 - 16:46 (GMT-4)

El artista plástico cubano, Michel Mirabal, se ha mostrado en desacuerdo con el arresto del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, y ha precisado que lo considera "un gran error en todos los sentidos”.

“A pesar de que pueda tener grandes diferencias con la manera de tratar a nuestra bandera en sus performances, se lo dije a amigos, conocidos y ahora lo comparto por aquí, no estoy de acuerdo, con el arresto y procesamiento del artista Luis Manuel Otero Alcántara, muchas personas cercanas me dijeron, oyeee no te metas en eso, pero si aceptamos eso, hasta donde llegaríamos como sociedad?”, indicó el artista en Facebook.

“En mi modesta opinión es un gran error en todos los sentidos y digo esto con toda la responsabilidad que conlleva”, concluyó, y acompañó su publicación del hashtag #freeluisma

En las últimas horas ha crecido de forma significativa la cantidad de figuras del arte que piden la libertad para Luis Manuel Otero Alcántara, algunos de ellos desde dentro de Cuba y abiertamente castristas, como es el caso del también artista plástico Kcho, o del cantautor Silvio Rodríguez.

Además de Kcho, al menos otros dos artistas plásticos más se han pronunciado contra el arresto.

"Hoy es Luis Manuel, ayer fueron tantísimos, mañana cualquiera de nosotros. Lo cíclico de esta situación es directamente proporcional a lo exponencial de nuestra impotencia. Muchos colegas se están movilizando, fuera y dentro de Cuba, para ellos y esta causa mi solidaridad y mis respetos", escribió el reconocido paisajista cubano Tomás Sánchez.

René Francisco, premio nacional de Artes Plásticas, también defendió a Luis Manuel en sus redes sociales. "No estoy de acuerdo en su encarcelamiento. Anhelaría que las fuerzas y la cordura de nuestras instituciones culturales acentúen el sentido común y detengan este alarmante proceso", concluyó.