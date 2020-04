El emotivo vídeo de Ulises Toirac para la hija del cubano de EE.UU que lucha contra el coronavirus

Publicado el Jueves, 2 Abril, 2020 - 09:19 (GMT-4)

El humorista cubano Ulises Toirac hizo realidad el deseo de un seguidor cubano, quien se encuentra expuesto al coronavirus por su trabajo en el hospital Universitario de Chicago, de que le diga a su hija que viven en Cuba a través de su personaje Chivichana que su papá está bien, no corre ningún tipo de peligro y que sea muy obediente.

El comediante subió el material audiovisual a su perfil de Facebook y en él podemos ver como aparece vestido de su popular personaje de Juan Marchante "Chivichana" mientras le dedica unas cariñosas palabras a la pequeña cuyo nombre es Emily Reyes.

El actor le dice a Terneruzka, apodo por el cual su padre llama cariñosamente a la menor, que no se preocupe, que él y su papá son amigos de muchos años y sabe muy bien que saldrá adelante en esta crisis porque es un todo un "valiente".

Además, le pide a la niña que no tenga miedo, que se porte bien, que haga caso y que se quede en casa para poder ayudar a que se erradique lo antes posible el coronavirus. Para finalizar, Toirac añade que su papá está muy protegido por grandes profesionales y que cuando menos se lo imagine lo volverá a ver y abrazar.

En el día de ayer, Ulises Toirac hizo pública la petición del cubano e hizo ilusión al gran impacto emocional que le había causado sus desgarradoras palabras.

"A mi me han sucedido cosas tremendas. Doy gracias al universo la vida que he tenido y las experiencias que he vivido. Entre ellas, ésta que acabo de experimentar que es por la que he estado trabajando dos días seguidos casi sin descanso", comentó el humorista.

Según se puede leer en la carta, se podía percibir el miedo y el difícil ambiente que se viven actualmente en los hospitales a causa de la propagación del coronavirus, así como la preocupación del joven de no poder ver a su familia, ni a su hija en caso de que se contagie y, en el peor de los casos, fallezca.

"El tema es que el que se contagia no vuelve a ver a los suyos y si muere, lo crema el gobierno. Yo no voy a abandonar mi trabajo, por ética y por agradecimiento a este país que tanto me ha dado. Si estuviera en Cuba tampoco lo haría, voy a estar trabajando hasta que esto acabe o hasta que el virus me deje", son una de las duras palabras que escribió el cubano.

Por tal razón, el autor de la carta le pidió a Ulises Toirac que por favor realizara un vídeo caracterizado de su personaje Chivichana, del cual Emily es muy fan, para que le comunique que su padre va a estar bien, que no tenga miedo, que sea obediente y que por favor ponga se su parte quedándose en casa.

Hoy, la petición del cubano se ha materializado y de seguro Emily estará mucho más tranquila y viendo a su padre como un héroe que lucha cada día por salvar las vidas de todos aquellos que desgraciadamente se han contagiado con el COVID - 19.