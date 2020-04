Detenido y multado por grabar a un policía que daba un mensaje de advertencia por el coronavirus

Publicado el Jueves, 9 Abril, 2020 - 08:26 (GMT-4)

El youtuber Alain Rodríguez ―conocido como Paparazzi Cubano― ha denunciado en Facebook el arresto y posterior imposición de una multa a su hermano, simplemente por grabar con su teléfono un mensaje que daba en la calle un motorizado por alto parlante, acerca de extremar las medidas de seguridad ante el coronavirus.

En una extensa publicación en la citada red social, Paparazzi Cubano aludió a lo que definió como "Operación mordaza", reciente ley que refiere la prohibición de difundir noticias falsas o predicciones maliciosas sobre el coronavirus, con penas de hasta 4 años de cárcel.

El youtuber cubano se pregunta si está contemplado que en algún momento los dirigentes de la isla paguen por una serie de errores recientes del gobierno, que han acelerado la expansión del coronavirus en Cuba.

Entre esas "equivocaciones", el Paparazzi enumera la promoción del turismo en Cuba cuando el resto del mundo ya se estaba recogiendo por la pandemia; la insistencia del Ministerio de Educación en no suspender las clases, o el Ministerio de Salud obligando a sus estudiantes a hacer pesquisas sin nasobucos.

Alain Rodríguez suma en su listado "la politización" hecha por el gobierno acerca de la crisis del coronavirus en otros países, y concluye que todo ello desencadenó "un estado de confianza en la población cubana", que acabó en acciones irresponsables que tienen a la isla a punto de entrar en la fase epidémica; eso sin "hablarles de las colas del pollo", concluye el youtuber.

"El sentido de la culpa los incomoda y la ley impuesta hoy en mi país solo quiere acallar las voces que reflejan los momentos en los que la Humanidad exigen transparencia", precisa, y califica de exageradas "multas cuya única intención es lucrar con el sufrimiento del pueblo cubano".

Paparazzi cubano concluye su texto precisando que su hermano -que solo iba a buscar el pan en el barrio de Jesús María- acabó detenido durante cinco horas. Le impusieron una multa que no pagarán porque consideran que es un deber "informar desde la imparcialidad la otra realidad jamás transmitida por los medios oficiales".

El gobierno cubano anunció este miércoles que podría castigar con hasta 4 años de cárcel a las personas que difundan noticias falsas o predicciones maliciosas sobre el coronavirus.

"Nuestro Código Penal establece sanción de uno a cuatro años de privación de libertad al que difunda noticias falsas o predicciones maliciosas tendentes a causar alarma o descontento en la población, o desorden público", indicó una publicación del diario Granma.

El escrito se refería a varios audios que han estado circulando en internet, que aseguran que la cifra de casos de coronavirus en la isla es superior a las que el gobierno ofrece a la población.

Recientemente, una supuesta doctora Hospital Calixto García de La Habana advirtió sobre la urgencia de extremar los cuidados ante la difícil contención del coronavirus en Cuba. El audio, que circuló inicialmente a través de whatsapp, se hizo viral.

Previamente, ya había otro audio enviado a alumnos de la Universidad de La Habana, en el que se criticaba la ausencia de medidas contundentes contra el coronavirus en la isla.

El gobierno también advirtió recientemente que los cubanos que incumplan con las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno ante la crisis del coronavirus, podrían sufrir privación de libertad de tres meses a un año, o multa de cien a 300 cuotas o ambas.

Por estos días, las autoridades cubanas también han estado multando con 3000 pesos a quienes hagan publicaciones en las redes sociales contra el gobierno, para ello se apoyan en el Artículo 68 del Decreto Ley 370, publicado en la Gaceta de Cuba el 4 de julio de 2019, que regula las publicaciones de los cubanos en las redes sociales.

A continuación transcribimos el texto publicado este jueves por Alain Rodríguez.

Detienen a mi Hermano arbitrariamente: Operación mordaza puesta en vigor desde hoy 8 de abril de 2020, día en que Cuba empieza con Fase de Transmisión Autóctona, por ley se prohíbe difundir noticias falsas o predicciones maliciosas sobre el coronavirus con penas de hasta 4 años de cárcel.

Ahora, yo me pregunto ¿pagarán nuestros dirigentes por equivocarse hace un mes cuando se vanagloriaban diciéndole al mundo que Cuba estaba fuera de peligro: el Ministerio del Turismo promoviendo paquetes turísticos poniendo en riesgo nuestras vidas, el Ministerio de educación diciendo que los niños estaban más seguros en las escuelas, el Ministerio de Salud obligando a los estudiantes a pesquisar sin nasobuco porque no era necesario si no estabas enfermo (y una semana después multan a quien no lo traiga puesto), la televisión cubana politizando la pandemia con comparaciones de cifras de fallecidos en los EUA y EUROPA, consiguiendo así un estado de confianza en la población cubana, llevándonos a cometer irresponsabilidades que nos tienen al borde de entrar en una tercera FASE EPIDÉMICA que difícilmente superaremos sin antes llorar a muchos, y para qué hablarles de las colas del pollo.

Mi hermano Alexis Rafael hoy se dirigía a comprar el pan en nuestro Barrio Jesús María, Habana Vieja, que no se encuentra en cuarentena ni toque de queda y de momento escucho un motorizado chapa 226 concientizando por alto parlante acerca de extremar las medidas de seguridad ante tan grave mal que se nos avecina, y automáticamente fue detenido por filmar un video de un proceso rutinario que más allá de negativo es lindo de mostrar en redes sociales, pero el sentido de la culpa los incomoda y la ley impuesta hoy en mi país solo quiere acallar las voces que reflejan los momentos en los que la Humanidad exigen transparencia, sumándole el beneficio injustificado por medidas como la imposición de exageradas multas cuya única intención es lucrar con el sufrimiento del pueblo cubano.

Mi hermano fue dirigido hacia la estación de policía donde estuvo detenido más de cinco horas por lo tanto hago responsable al gobierno cubano si nos llegáramos a contagiar de COVID-19.

Somos una familia responsable que sigue al pie de la letra las indicaciones sanitarias de aislamiento desde hace un mes, la multa no la pagaremos y estamos dispuestos a enfrentar cárcel si es necesario porque nuestro deber es informar desde la imparcialidad la otra realidad jamás transmitida por los medios oficiales.

Atravesamos momentos difíciles pero nuestro compromiso es estar en el lado correcto de la Historia. Sí a la libertad de prensa. SEGURO + que seguro, Dios bendice a nuestro pueblo.