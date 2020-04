El papel que Ana de Armas no pensó que le darían porque no era suficientemente bella

Publicado el Viernes, 17 Abril, 2020 - 21:05 (GMT-4)

A pesar de que es una de las estrellas más solicitadas de Hollywood y deslumbra por su despampanante belleza, la actriz cubana Ana de Armas nunca se consideró a la altura del estándar de belleza de las chicas Bond.

La famosa cubana nunca se imaginó que llegaría a convertirse en una de las chicas de la famosa saga de acción, porque "yo no estaba a la altura".

"Las chicas Bond se han retratado durante muchos años como un tipo específico de mujer. Yo lo asocio con un tipo de perfección y estándar de belleza más allá de lo normal, y yo no estaba a la altura", dijo en una entrevista con American Way.

"Me quedé en shock cuando el director me llamó y me dijo 'el personaje aún no está escrito pero te queremos a ti'", contó.

Además de su probado talento en filmes como Blade Runner 2049 y Knives Out, su elección también tuvo que ver con lo impresionado que se quedó el actor Daniel Craig, con quien Ana compartió reparto en este último y que protagoniza la saga Bond, con el trabajo y la entrega de la cubana.

A pesar de que era un sueño increíble participar en una película tan famosa, Ana no traicionó la línea que ha querido seguir laboralmente desde hace unos años, de no aceptar papeles que contribuyan al estereotipo de mujer latina promovido por Hollywood o de mujer que no puede valerse sin un hombre.

"Normalmente estas mujeres necesitan ser rescatadas o mueren o son malas. Necesitaba leer el guion. y costó un poco pero me mandaron las escenas. Para mí era importante porque quería aportar algo a la historia", dijo la actriz.

Finalmente, el personaje de Paloma la convenció y quedó satisfecha con que las mujeres tengan tanto protagonismo y poder en la nueva entrega, y que "belleza e inteligencia están a la par".

"Es bastante obvio que hay una evolución en el hecho de que Lashana es uno de los personajes principales de la película y usa los pantalones, literalmente. Yo me pongo el vestido", dijo Ana en una entrevista el año pasado con The Hollywood Reporter.

De su personaje Paloma, le gusta que "belleza e inteligencia son iguales. Es muy inteligente. Ayuda a Bond a navegar a través de ciertas cosas que él no podría hacer solo".

El estreno de Bond: Sin tiempo para morir estaba previsto para este mes de abril, pero debido a la pandemia de coronavirus, fue pospuesto para finales de año.

No obstante, Ana de Armas sí ha estrena este mes de abril, pero en la plataforma Netflix, que este viernes lanzó la cinta Sergio, basada en el diplomático de las Naciones Unidas Sérgio Vieira de Mello, y en la cual ella interpreta a su esposa Carolina.