Futbolista turco confiesa haber matado a su hijo de 5 años ingresado por coronavirus

Un futbolista turco admitió haber asesinado a su hijo de 5 años con un almohada en el hospital, donde el menor se encontraba ingresado con tos y fiebre alta, síntomas propios del coronavirus, según informó el medio Daily Sabah.

Cevher Toktaş, jugador del Bursa Yildirim Spor, equipo que milita en una Liga regional del país otomano, confesó el crimen 11 días después de que las autoridades determinaron que el fallecimiento del pequeño se produjo debido a dificultades respiratorias.

El citado medio detalló que su hijo ingresó en un hospital local el pasado 23 de abril. Los médicos pusieron en cuarentena al niño y a su padre.

Posteriormente el futbolista alertó a los profesionales sanitarios que el niño tenía problemas para respirar y acto seguido lo llevaron a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), pero a las dos horas perdió la vida.

Pasados 11 días del fallecimiento, Toktas declaró ante la policía para explicar lo ocurrido. "He presionado la almohada sobre la cabeza de mi hijo durante 15 minutos. Mi hijo estaba agonizando. Sin embargo, seguí apretando la almohada hasta que murió", relató.

En este sentido también explicó los motivos que le llevaron a cometer el crimen. "Nunca amé a mi hijo menor después de que él nació. No sé por qué no lo amo. La única razón por la que lo maté ese día es porque no me gustaba. No tengo ningún problema mental", aseguró.

Tras su confesión, Toktaş fue detenido y puesto a disposición judicial por asesinato. A la espera de que se celebre el juicio fue enviado a prisión.

El cuerpo del niño será exhumado para practicarle una autopsia, mientras que el acusado se enfrenta a una pena de cadena perpetua.