El Partido Comunista de Cuba se pregunta cómo artistas que le cantaban a la revolución hoy “sucumben ante el enemigo”

Un artículo publicado este jueves en el diario oficialista Granma, órgano del Partido Comunista de Cuba, arremete contra aquellos artistas que durante su juventud defendieron la ideología de izquierdas y al pasar los años cambiaron su posición, a quienes acusa de haber caído en el oportunismo y de claudicar ante el poder del dinero.

El texto fue firmado por el periodista cultural Oni Acosta Llerena. Aunque no aclara a qué artista en concreto está dirigido, podría ser al cantautor cubano Pablo Milanés, quien en un reciente documental disponible en Internet, denunció su experiencia durante su reclusión en las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP).

“¿Cómo se explica que quienes en momentos determinados cantaban al hombre, la Patria o musicalizaban versos progresistas, ahora sucumban ante un enemigo de tan poca monta: el dinero fácil?”, cuestiona Acosta Llerena.

El comentarista recordó cuando en los años 70 y 80, muchos artistas hispanoamericanos se radicaron en Cuba, debido a que en sus países se habían instalado sangrientas dictaduras.

“Cuba fue el faro, la madre que acogía con amor, el lugar seguro, el sistema donde el altruismo era posible: Cuba era la casa que no tenían”, detalló.

Acosta recordó el caso del cantautor argentino Alberto Cortés, que ofreció numerosos conciertos en la isla, siempre vestido de negro, en señal de duelo por su país.

“Pero un buen día dejamos de verlo actuar y su voz dejó de cantarnos, su realidad fue otra y Cuba pasó a ser dictadura en vez de casa”, lamentó.

“Alberto, y otros de los que a nosotros acudieron siguieron teniendo una ascendente carrera musical, pero cambiaron su discurso político. (…) Olvidaron su militancia comunista, se desprendieron del ropaje izquierdista y pidieron fuego inquisidor contra el país que alguna vez les dio seguridad y esperanzas. El hedor del dinero asomaba su visible cara y un guiño fácil del neoliberalismo los sedujo de vuelta a sus países”, acusó.

“Los hubo que, habiendo vitoreado a Cuba, comenzaron a defenestrarla, los que nunca tuvieron el valor de enfrentarse a cárceles o balas, quienes antes cantaban a Neruda y a Martí. (…) El oportunismo, amigos míos, también navega por aguas oscuras y solo el tiempo impone orden y desenmascara a fariseos”.

En el documental sobre Pablo Milanés, realizado por Juan Pin Vilar, el artista asegura que las UMAP no eran más que campos de concentración donde el gobierno encarceló “a todos los que consideraban despreciables”.

Él tenía 23 años cuando fue encerrado en Camagüey, debido a sus ideas: “Fueron mis opiniones respecto a la revolución a partir de un revolucionario y que era yo bastante liberal para decirlo delante de quien fuera”, reveló.

“Me sentía revolucionario. Y cuando me engañaron de aquella manera que me mandaron un telegrama donde me decían que había sido elegido para el servicio militar y en realidad fui elegido para un campo de concentración. Para un muchacho de 23 años eso fue brutal”, precisó.