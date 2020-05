Yotuel Romero: "Estamos acostumbrados a que el Gobierno de Cuba nos censure"

El cantante cubano, Yotuel, afirmó en una entrevista que Orishas está acostumbrado a la censura en Cuba, pero tras la polémica con la canción "Ojalá pase pronto" a partir del tema de Silvio Rodríguez, las autoridades fueron a más contra ellos.

"Estamos acostumbrados a que el Gobierno de nuestro país nos censure. Allí hay un régimen dictatorial, donde las leyes son muy duras y la censura es el medio común para que la verdad no se conozca. Sabíamos que íbamos a tener algo de censura, pero no este ataque mediático tan grande", dijo al medio español OK Diario.

Yotuel señaló que la censura contra Orishas en Cuba siempre fue de una forma 'underground', pero tras la publicación de ese vídeo es más directa. El tema tuvo que ser retirado de todas las plataformas digitales para evitar problemas con Rodríguez, el autor de "Ojalá".

Desde que los medios estatales arremetieron contra Orisha y los tildaron de "terroristas musicales" y otros descalificativos, Yotuel siente que parte de su familia lo rechaza por pedir libertad de expresión y cambios en Cuba.

El cantante, que también es español, recordó que en las últimas elecciones de ese país europeo votó por un partido y luego se sentó en la mesa con sus suegros y su hijo que votaron por partidos políticos diferentes. "Qué triste que esto no pueda ocurrir en Cuba, que triste que por yo expresar mis sentimientos públicamente y decir que yo no soy de un sector ideológico como pueda ser parte de mi familia, se me aparte por eso", pensó Yotuel aquel día.

El cubano confesó que espera que ese nivel de respeto a las ideas diferentes llegue en algún momento a Cuba. "Creo que ahora más que nunca los jóvenes estamos entendiendo la fuerza de la democracia. Para mí es muy importante que esta lucha continúe con nuevas ganas de cambio. Estamos luchando por una causa justa", concluyó.

Tras la polémica con Silvio Rodríguez, Orishas estrenó una versión del tema de Pablo Milanés "Ámame como soy" en el que responden a las autoridades del régimen de Cuba.

En esta ocasión, los integrantes de Orishas y la cantante española Beatriz Luengo, mujer de Yotuel, contaron con la colaboración de Milanés para elaborar la letra de "Ámame como soy yo".