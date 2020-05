Abuso animal en Cuba: Muere un gato al que le echaron agua hirviendo

Otro lamentable caso de maltrato animal fue reportado desde Cuba: esta vez se trata de un gato que murió luego de que le echaran agua hirviendo encima.

La animalista cubana Verónica Vega, quien denunció el incidente en la red social Facebook, dijo que tuvo lugar en la zona 24 de Alamar, al este de La Habana.

"A pesar de que intentamos salvarlo y luchó por vivir, falleció hace unas horas", indicó Vega.

También relató que el gato rondaba un edificio donde vive un veterinario, y ningún vecino del propio inmueble intentó evitarle esta muerte atroz, recurriendo al médico disponible, dijo.

"Qué asco y qué vergüenza me produce mi propia especie. Lamento que no te pude ver, dar de comer, jugar, reaccionar a una caricia. Lamento que todo lo que conocí de ti, fue agonía. Pero ya quedó atrás. Vuela lejos pequeño, lejos de la indiferencia humana, que no merece tu inocencia", añadió Vega.

Al anunciar la muerte del animal, esta activista aprovechó para exigir a las autoridades cubanas una ley de protección animal.

"Hasta cuándo Cuba, que te vendes de buena y noble, permitirás estas atrocidades. Echarle agua caliente a un animalito como este, haya hecho lo que sea no hay justificación. Ley de protección animal en Cuba ya!!!", sostuvo.

No son pocos los activistas y amantes de los animales en general que se han sumado a solicitar una ley que proteja a los animales en la Isla, donde con bastante frecuencia se reportan casos de violencia.

Esta semana el refugio para animales cubano "Esperanza de vida y Justicia" se declaró en luto permanente hasta que aprueben una ley de protección animal en Cuba.

Según indicaron, el espacio "se solidariza con todos los callejeros maltratados y asesinados y se declara en luto permanente en espera de una ley que proteja a nuestros callejeros".

A finales del pasado año el Ministerio de la Agricultura de Cuba (MINAG) emitió hoy una nota informativa donde dejó entrever una voluntad de establecer leyes que regulen el cuidado de los animales en espacios públicos de la Isla.

"Durante el proceso de Consulta Popular para la creación de la nueva Constitución de la República se generaron múltiples opiniones con relación a la protección y cuidado de los animales", asegura la nota.

"Actualmente el país trabaja en la elaboración de disposiciones jurídicas dirigidas a garantizar el bienestar de los animales", agrega.

No obstante, hasta el día de hoy los animales en Cuba se mantienen en total desprotección, y se ven necesitados de una ley que los proteja y condene a quienes practican en maltrato animal.