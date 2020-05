Cubano gastó 586 CUC en seis meses con el Internet de ETECSA: "No hay economía que sostenga tus tarifas"

Las denuncias contra el monopolio estatal las comunicaciones en Cuba, ETECSA, siguen en las redes sociales, incluso después de la explicación dada en la TV que "no convenció a nadie", afirma Andy Ruiz Muñoz, quien solo en seis meses gastó 586 CUC en Internet en el país.

"ETECSA, he gastado 586 CUC en los últimos 6 meses con tu Internet por datos, de veras, sé de lo que hablo. No hay economía que sostenga tus tarifas. Menos ahora", escribió este cubano de manera pública en Facebook.

Ruiz invitó a sus amigos a sacar las cuentas de lo que gastan con ETECSA y apuntó que al menos para él es mucho dinero y es abusivo.

"Yo no voy a sacar mi cuenta pa´no deprimirme. Ya supero las tres cifras hace rato... esa empresa la va a pagar algún día", "yo tampoco hablaré de eso... les acompaño en sus sentimientos" o "no puedo sacar esa cuenta, quiero vivir más" son algunos de los comentarios de sus amigos en Facebook.

Captura de pantalla de mensaje en Facebook.

Otros compararon las tarifas de Cuba con países como Estados Unidos donde hay tarifas por 54 dólares al mes o Perú donde sale en unos 185 soles (unos 54 dólares). "Los precios en casi todo el mundo son más o menos iguales ya. Internet dejó de ser un lujo hace rato hasta en Latinoamérica", dijo uno de ellos.

Teniendo en cuenta que el cubano que pagó 586 CUC a ETECSA en seis meses, el saldo mensual fue de unos 97 CUC, casi el doble de lo que cuesta una tarifa plana en los países citados.

Andy Ruiz Muñoz, quien vive en La Habana y es creador del proyecto de videos LUMBERS, agregó que con la explicación dada por ETECSA se sintió como si la compañía estatal estuviera regañando a los usuarios por no saber usar bien sus datos. "Con ellos hago lo que me parezca, para eso los pago", escribió.

Desde hace semanas ETECSA recibe más denuncias de las habituales por el consumo acelerado de los megas de clientes tanto en el móvil como en Nauta Hogar.

La periodista Julita Osendi, colaboradora de CiberCuba, los llamó "ladrones" por este motivo y luego bajó un poco el tono con ETECSA tras recibir la llamada de un especialista de la compañía estatal.

"No son ladrones, palabra dura lo reconozco, porque no me llevan megas para ponérselas a otro. Es cierto, pero para no utilizar la dura palabra ¿cómo catalogar a las tarifas actuales, crueles, duras, imposibles?", escribió.