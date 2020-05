A 30 CUC la pipa de agua potable en Pinar del Río con numerosos salideros

Vecinos de Pinar del Río padecen escasez de agua potable y abundancia de salideros en la red de suministro en medio del calor, las epidemias de coronavirus y otras enfermedades y cuando el contenido de una pipa se vende por 30 CUC, dijeron a CiberCuba los vecinos Matilde Lemus y Oscar Valle.

"No me acuerdo la última vez que en mi casa hubo agua, mis hijos tienen que pagar una pipa de agua por un costo de 30.00 CUC; así no hay quien viva; la escuela primaria y la Casa de abuelos del reparto Hermanos Cruz sufren también de escasez de agua", aseguró Lemus.

Al parecer, "al Estado no le interesa nada, tienen en sus manos la responsabilidad de resolver estos problemas, buscar donde está la avería que impide que el agua llegue a los hogares y demás lugares” cuestionó la vecina.

Oscar Valle ha acudido en varias ocasiones, junto a un grupo de vecinos, a las oficinas de Acueducto y Alcantarillado de Pinar del Río, donde le dijeron "no tenemos presupuesto, ni recursos para resolverlo en estos momentos”.

Valle también ha expuesto la escasez de agua potable en varias asambleas de Rendición de Cuentas del Delegado del Poder Popular, Emilio Santalla Cruz, que le ha dado idéntica respuesta a la obtenida en la empresa.

CiberCuba intentó obtener una reacción de Acueducto y Alcantarillado de Pinar del Río, pero nadie contestó a nuestras llamadas en el teléfono 48 75 79 69.

Pese a la escasez, los pinareños sufren numerosos salideros de agua potable, como el de la calle Los Pinos, entre B y C, en el Reparto Hermanos Cruz, donde el agua mana sin que las autoridades solucionen un problema que afecta a todo un barrio, describió el periodista independiente Roberto Blanco.

Los vecinos de Pinar del Río están angustiados por la llegada del verano, cuando se incrementan los casos de dengue y otras enfermedades asociadas al ciclo reproductor del mosquito Aedes Aegypti, que se unen a la incidencia del coronavirus en la provincia más occidental de Cuba.

En junio de 2019, zonas de la capital provincial estuvieron 39 días sin suministro de agua potable debido a las roturas que padecen las tres redes de agua potable de Pinar del Río, con salideros que provocan pérdidas de 60 litros por segundo.

En marzo del año pasado, el periódico provincial El Guerrillero aseguró que una pipa de agua se paga en Pinar del Río a precio de oro y refirió los problemas en Minas de Matahambre, San Carlos y Herradura, y en las carreteras a Viñales y Luis Lazo en el municipio de Pinar del Río.

El periódico se quejaba hace más de un año del "descontrol en el proceso de operaciones y manipulación, lentitud en la evacuación de los residuales, morosidad en la supresión de salideros y en la rehabilitación de las calles que se afectan, además del mal funcionamiento de los despachos de la Empresa Provincial y la UEB" de Pinar del Río.