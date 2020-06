Rapero cubano Maykel Osorbo sobre las protestas en EE.UU: "No hay que atacar negocios para lograr un objetivo de justicia"

El rapero cubano Maykel Osorbo dijo en una directa a través de Facebook que si bien está de acuerdo con que para alcanzar la libertad "quizás hace falta un cierto grado de violencia y eso lo apoyo, pero lo que no admito es ese grado de violencia contra la humanidad, contra el pueblo".

El artista, conocido por su activismo contra el régimen cubano, señaló que "tú no tienes por qué para lograr un objetivo de justicia atacar negocios particulares, haciéndole caso a dos o tres grupitos de izquierda que están buscando dinero".

En su opinión, "no se puede decir que en Estados Unidos hay racismo en la administración porque si hay una persona que tiene todos los privilegios y una ley que los favorece, esos son los negros norteamericanos, así que no queramos usar el racismo para tapar lo que están haciendo porque está mal, tienen que parar".

El rapero dijo que las imágenes de los policías arrodillados en Miami-Dade durante las protestas lo hicieron llorar: "¿Saben por qué me puse a llorar, porque se arrodillaron como diciendo 'yo no tengo la culpa, yo estoy aquí para cuidar la ley' y donde quiera se cometen errores".

Osorbo admitió que es cierto que los afroamericanos "han pasado una pila de cosas", pero "por esa lucha perdió la vida Martin Luther King, Malcom X y muchos más y gracias a esas personas y su lucha se lograron cambios para los negros de ahora".

El artista está convencido de que "ahí (Estados Unidos) se van a tomar las medidas correctas" porque "al negro lo defiende una ley de Estados Unidos de América" y "tienen que dejar que las leyes hagan su trabajo, porque no están protestando, sino vandalizando".

"Peor que el racismo que sufrimos nosotros, que es el del sistema contra el que piensa diferente, peor que eso no hay nada", apuntó.

"No pueden convertir una protesta en un hecho de delincuencia. ¿Qué es eso? Así no se reclama justicia, así se pierde la moral de los que están protestando pacíficamente. Están mal", afirmó.

El boxeador cubano Gustavo Trujillo, mejor conocido como The Cuban Assassin, también dio su opinión al respecto de la ola de protestas y aseguró que "todos los policías no hacen lo que hizo él" y que no se justifica la proporción que han tomado.

"¿El dueño del Target que saquearon es familia del policía o de la víctima? Entonces yo no entiendo por qué incendiaron la tienda y vandalizaron. Eso está mal", dijo el deportista.

Desde la muerte de George Floyd durante un brutal arresto en Minneapolis el pasado lunes, se han desatado violentas protestas en varias ciudades de Estados Unidos. En Miami-Dade las protestas se salieron de control este fin de semana y dieron paso a la emisión de un toque de queda entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana por tiempo indefinido.

Además de las agresiones a policías, la quema de carros y negocios, también hubo grandes saqueos en diferentes lugares, uno de los más grandes se produjo en el Bayside Marketplace.

Las protestas alcanzaron incluso a la Casa Blanca y Donald Trump tuvo que ser trasladado al búnker junto a Melania y su hijo Barron, luego de que se intensificaran los disturbios alrededor y se propagara un fuego a solo unos metros del edificio.