ETECSA anuncia afectaciones en la conexión a Internet de madrugada por mantenimiento

El monopolio estatal de las comunicaciones en Cuba, ETECSA, informó de trabajos de mantenimiento en su red desde hoy y hasta el sábado 6 de junio.

Las mayores afectaciones podrán registrarse sobre todo en la madrugada de estos días, justo cuando muchos cubanos se desvelan porque se consumen la mitad de los paquetes de datos.

"Los usuarios pudieran percibir afectaciones en el acceso a los servicios de conexión a Internet por las diferentes vías, es decir, wifi, nauta hogar o datos móviles", apunta el breve comunicado.

Desde abril ETECSA anunció que la conexión de 1 a 6 de la mañana consumirá la mitad de los megas y otra serie de medidas para que las personas permanezcan más tiempo en su casa por el coronavirus. Las mismas se extienden hasta el próximo 30 de junio.

ETECSA fue blanco de críticas este fin de semana, como desde hace meses, por los altos precios de Internet y los usuarios solicitaron en las redes sociales que bajen los precios de ese servicio.

Desde hace semanas varios cubanos se quejan del robo de tiempo de Internet, entre ellos la colaboradora de CiberCuba, Julita Osendi, quien recibió una llamada de un especialista de ETECSA tras llamarlo ladrones.

Osendi dijo después que "no son ladrones, palabra dura lo reconozco, porque no me llevan megas para ponérselas a otro. Es cierto, pero para no utilizar la dura palabra ¿cómo catalogar a las tarifas actuales, crueles, duras, imposibles?"