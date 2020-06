Regresan a prisión a la opositora cubana Keilylli de la Mora tras días ingresada por huelga de hambre

La opositora cubana, Keilylli de la Mora Valle, ha sido retornada a prisión tras dos días hospitalizada por la huelga de hambre que inició el 4 de junio, en protesta por su encarcelamiento. La joven fue trasladada este sábado al centro penitenciario de Sabana Miguel, en Cienfuegos, tras su paso por el hospital provincial.

Su esposo, Asier García, dijo en declaraciones Radio Martí que las autoridades del penal informaron a la madre de la joven que esta que ya había abandonado el ayuno voluntario que deterioró su salud.

No obstante, esa información no ha podido ser corroborada de forma directa con la implicada, según precisa el citado medio. "No sabemos nada de ella todavía", concluyó García.

Keilylli de la Mora Valle -miembro de la Unión Nacional Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotora de la iniciativa CubaDecide- cumple una sentencia de un año y seis meses de cárcel por los presuntos delitos de propagación de epidemias, desacato, resistencia y desobediencia.

Activistas de la Unión Patriótica de Cuba organizaron el viernes un Twittazo con la etiqueta #FreeKeily para exigir la liberación de la joven.

Ese día, la vivienda del líder de la organización, José Daniel Ferrer, se mantuvo rodeada por efectivos policiales, y varios activistas en diferentes provincias del país, fueron detenidos de forma violenta durante varias horas.

El juicio contra Keilylli tuvo lugar el 7 de mayo de 2020 en un proceso sumarísimo en el que no tuvo ningún testigo a su favor. En la vista oral solo permitieron la entrada de dos de sus familiares y la fiscal apenas le dejó hablar.

La sentencia emitida explica que el cargo de propagación de epidemias se basa en que De La Mora no llevaba puesto el nasobuco cuando fue detenida. Además, los policías alegaron que mantiene una conducta antisocial y que acostumbra a alterar el orden público. La activista negó ese y todos los demás argumentos en su contra.

“Yo jamás he tenido una conducta negativa. Me llevo con todo el mundo y nunca he alterado el orden público. A menos que ellos le llamen así al activismo pacífico que realizo”, declaró De la Mora en declaraciones a Cubanet, días antes de su entrada a prisión.

De la Mora estaba esperando el resultado del recurso de apelación que había interpuesto su abogado ante el tribunal, que consideró finalmente que no tenía lugar, y fue determinada su entrada en prisión el 4 de junio.

En los últimos meses se ha intensificado la represión del régimen castrista contra UNPACU, el grupo opositor más nutrido del país, y algunos de sus miembros en prisión han optado por hacer huelga de hambre como forma de protesta para presionar la excarcelación.

Uno de ellos fue Eider Frómeta Allien, quien permaneció sin ingerir alimentos tres días en mayo, exigiendo a las autoridades de la cárcel Kilo 8, en Camagüey, que le dieran sus medicamentos para la gastritis y la hipertensión arterial que padece.

Alien Muchulín Montoya, también miembro de UNPACU, decidió hacer una huelga de hambre en mayo tras ser condenado a un año de prisión por el delito de desacato.