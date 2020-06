Pelea entre clientes y trabajadores en un Chicken Kitchen en Miami

Los episodios de violencia se siguen apilando en el sur de la Florida. Uno de los últimos ocurrió en un establecimiento de Chicken Kitchen en Miami, cuando una pareja de clientes atacó físicamente a una trabajadora porque "no fue amable".

Según el sitio de Instagram Lifestyle Miami, todo comenzó cuando la pareja quiso entrar al baño del lugar, ubicado en el downtown, y una de las trabajadoras le explicó que las nuevas medidas solo permitían entrar al baño a los clientes del lugar.

La pareja se enojó, pero decidió comprar algo para que los dejaran usar el baño, pero siguieron discutiendo y peleándose con los tres trabajadores que había detrás del mostrador y, de repente, el hombre le lanzó a una de ellas un cubo metálico que afortunadamente cayó en el asador y no en su cabeza.

"Oiga, qué le pasa, imbécil", gritó la trabajadora desesperada.

"No, imbécil tú, ven, sal, ven aquí", le dijo la clienta incitándola a que saliera de atrás del mostrador para agarrarse a golpes.

Finalmente, el hombre le dijo a su mujer que se irían y uno de los trabajadores advirtió que todo lo sucedido "está en las cámaras", a lo que él respondió: "Me importa un car***".

"Por ley los baños en los sitios de comida rápida están cerrados, no había necesidad de este show", "La gente tiene un nivel de violencia e inmadurez preocupante", "No importa cual haya sido el inicio de esto, lanzarle un bowl con comida está mal, eso es agresión", "No entiendo por qué la gente llega a este extremo", "Espero que hayan llamado a la policía porque eso es una agresión a otra persona y agitación en un lugar público, son delitos", comentaron algunas personas junto al video.

Recientemente, también se viralizó un video que muestra a un señor entrando a la fuerza a un Walmart. Uno de los trabajadores le dijo que no podía pasar sin mascarilla y el hombre lo empujó con tal fuerza que terminó cayéndose él. No obstante, siguió empujándolo y haciendo fuerza por entrar al establecimiento, además de amenazar con pegarle un puñetazo al trabajador.