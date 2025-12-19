Una cubana en Estados Unidos se volvió viral en TikTok luego de grabarse indignada por el ruido de sus vecinos. Lo que parecía una mañana tranquila de lectura terminó en una queja pública con sabor a polémica. “Me está dando algo”, dice al comienzo del video. “Salgo al portal para leer un rato y escuchen ustedes con sus oídos… tienen la música a todo volumen y me molesta”, se queja mientras muestra el vecindario.
Sin pensarlo dos veces, lanza la frase que encendió los comentarios: “Estoy segura de que son cubanos, porque son los que acostumbran a poner la música a todo volumen”. Y por si faltaba dramatismo, remata con un grito que ya se volvió meme: “¡Bajen la música!”.
La protagonista es Dania Ferro (@daniaferro_author), creadora de contenido que vive en Lehigh Acres, Florida, y que suele compartir en redes. Pero esta vez el tono no fue precisamente relajado. “Es que los cubanos no se dan cuenta”, dice entre molesta y resignada, dejando claro que, aunque viva en Estados Unidos, no se libra del clásico “vecino fiestero del barrio”.
Los comentarios no se hicieron esperar. Algunos la apoyaron, defendiendo el derecho a la tranquilidad: “El respeto se perdió”, “la música es para uno, no para el vecindario”, escribieron varios usuarios. Pero otros la criticaron con humor y sarcasmo: “Gracias a Dios no soy tu vecina”, “Eres la presidenta del CDR del condominio”, o “Ni goza ni deja gozar”, fueron algunos de los más compartidos.
Fiel a su estilo, Dania no se quedó callada. “Aquí en este país la música es para ti, aprende eso”, respondió tajante a una usuaria. También aclaró que fue personalmente a hablar con los vecinos y que finalmente bajaron el volumen. “Eran cubanos, sí, pero muy amables. Problema resuelto”, aseguró, añadiendo además que eran “recién llegados de Miami”.
Aun así, el ruido del video siguió resonando en TikTok. Entre los que defendían la alegría latina y los que preferían la paz del silencio, el debate quedó abierto. Y aunque el volumen bajó, su frase ya se ganó un lugar en el repertorio de internet: “Seguro que son cubanos”.
Preguntas frecuentes sobre la convivencia y cultura cubana en Estados Unidos
¿Por qué se generó controversia con la queja de Dania Ferro sobre el ruido de sus vecinos?
La controversia surgió porque Dania Ferro, una creadora de contenido cubana en Estados Unidos, se quejó públicamente en TikTok del ruido excesivo de sus vecinos, atribuyendo el comportamiento a cubanos. La afirmación de que “seguro que son cubanos” generó críticas y apoyo en redes sociales, abriendo un debate sobre las costumbres y la convivencia en el extranjero.
¿Cómo respondió Dania Ferro a las críticas sobre su video viral?
Dania Ferro no se quedó callada ante las críticas y defendió su derecho a la tranquilidad. Aclaró que habló con sus vecinos cubanos y que estos finalmente bajaron el volumen. Además, subrayó que en Estados Unidos la música es para el disfrute personal, no para molestar al vecindario.
¿Qué refleja el debate sobre el ruido entre vecinos cubanos en Estados Unidos?
El debate refleja las tensiones entre mantener las tradiciones culturales y adaptarse a las normas del nuevo entorno. Muchos cubanos se enfrentan al desafío de equilibrar su alegría y cultura con las reglas de convivencia en Estados Unidos. Este tipo de conflictos es común entre comunidades migrantes que buscan mantener su identidad cultural mientras respetan las leyes locales.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.