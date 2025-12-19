Una cubana en Estados Unidos se volvió viral en TikTok luego de grabarse indignada por el ruido de sus vecinos. Lo que parecía una mañana tranquila de lectura terminó en una queja pública con sabor a polémica. “Me está dando algo”, dice al comienzo del video. “Salgo al portal para leer un rato y escuchen ustedes con sus oídos… tienen la música a todo volumen y me molesta”, se queja mientras muestra el vecindario.

Sin pensarlo dos veces, lanza la frase que encendió los comentarios: “Estoy segura de que son cubanos, porque son los que acostumbran a poner la música a todo volumen”. Y por si faltaba dramatismo, remata con un grito que ya se volvió meme: “¡Bajen la música!”.

La protagonista es Dania Ferro (@daniaferro_author), creadora de contenido que vive en Lehigh Acres, Florida, y que suele compartir en redes. Pero esta vez el tono no fue precisamente relajado. “Es que los cubanos no se dan cuenta”, dice entre molesta y resignada, dejando claro que, aunque viva en Estados Unidos, no se libra del clásico “vecino fiestero del barrio”.

Los comentarios no se hicieron esperar. Algunos la apoyaron, defendiendo el derecho a la tranquilidad: “El respeto se perdió”, “la música es para uno, no para el vecindario”, escribieron varios usuarios. Pero otros la criticaron con humor y sarcasmo: “Gracias a Dios no soy tu vecina”, “Eres la presidenta del CDR del condominio”, o “Ni goza ni deja gozar”, fueron algunos de los más compartidos.

Fiel a su estilo, Dania no se quedó callada. “Aquí en este país la música es para ti, aprende eso”, respondió tajante a una usuaria. También aclaró que fue personalmente a hablar con los vecinos y que finalmente bajaron el volumen. “Eran cubanos, sí, pero muy amables. Problema resuelto”, aseguró, añadiendo además que eran “recién llegados de Miami”.

Aun así, el ruido del video siguió resonando en TikTok. Entre los que defendían la alegría latina y los que preferían la paz del silencio, el debate quedó abierto. Y aunque el volumen bajó, su frase ya se ganó un lugar en el repertorio de internet: “Seguro que son cubanos”.