La emprendedora cubana Yuniet Gallardo (@yunietgallardo) conmovió a miles de personas tras publicar un video en TikTok en el que aparece al borde de las lágrimas dentro de su salón de belleza vacío. Con más de 15 años dedicada a su negocio, la empresaria no pudo contener la emoción al ver su local completamente solo en plena temporada navideña.
“Estoy con deseos de llorar o con las hormonas revueltas, no sé qué. Quince años con este negocio… sábado, una de la tarde, 13 de diciembre. Por esto pasamos muchos dueños de negocio. Los que no lo son no tienen por qué saberlo. O hoy estoy muy susceptible o esto me rompió el corazón”, dijo entre lágrimas mientras mostraba su salón vacío, ubicado en la popular Calle 8 de Miami.
En el video, la cubana explicó que en el local trabajan seis personas —dos manicuristas, peluqueras, una facialista, otra que hace masajes y ella—, pero ese día no había ni un solo cliente. “Oscuridad total. No hay nadie”, lamentó, visiblemente afectada.
Gallardo también reflexionó sobre la difícil situación que viven muchos pequeños negocios en Estados Unidos: “Más de 14 años en este salón y jamás ha estado así en un mes de diciembre. Todo el mundo dice que esta temporada es alta para los salones… sí, si la economía fuera diferente”, comentó con resignación.
El video se volvió viral en pocas horas y provocó una ola de empatía entre usuarios cubanos y latinoamericanos. “Es triste, pero es la realidad de muchos emprendedores”, escribió una seguidora. Otros la animaron a no rendirse: “Lo que haces vale, tu esfuerzo se nota. Todo mejora”, comentó otra usuaria.
En la descripción del video, Yuniet añadió un mensaje que muchos consideraron un desahogo: “Es triste ver cómo tu lucha constante por más de 15 años hoy se ve así. Yo aferrada a que todo va a mejorar… pero al final nos damos cuenta de que la emigración sí hace la diferencia. No hablo de política, hablo de realidad”. Su sinceridad tocó una fibra entre miles de personas que, como ella, siguen luchando cada día por mantener vivo su sueño.
Preguntas Frecuentes sobre la Situación de los Pequeños Negocios en Miami
¿Por qué Yuniet Gallardo se mostró tan afectada en su video viral?
Yuniet Gallardo se mostró visiblemente afectada porque su salón de belleza estaba completamente vacío durante la temporada alta de diciembre. Esto fue un golpe emocional para ella, ya que ha dedicado más de 15 años a su negocio en la popular Calle 8 de Miami, y nunca había visto su local así en un mes de diciembre.
¿Cuál es la preocupación principal de los dueños de pequeños negocios en Miami según Yuniet?
La principal preocupación de Yuniet Gallardo y otros dueños de pequeños negocios en Miami es la difícil situación económica actual. Mencionó que la economía ha afectado significativamente la afluencia de clientes, especialmente en una temporada que normalmente sería de alta demanda para los salones de belleza.
¿Cómo ha reaccionado la comunidad ante el video de Yuniet?
La comunidad ha reaccionado con una ola de empatía y apoyo hacia Yuniet Gallardo. Muchos usuarios en TikTok, especialmente cubanos y latinoamericanos, han expresado su tristeza por la situación y la han animado a seguir adelante, reconociendo el valor de su esfuerzo y dedicación.
¿Cuál es el impacto de la situación económica en la vida en Miami según el contexto adicional?
El impacto de la situación económica en Miami se refleja en el deterioro del trato al cliente y en la percepción de una degradación social. Muchos residentes, como la tiktoker @yusyvaldez17, han expresado su frustración ante la falta de respeto y la "chusmería" creciente en la ciudad, lo que ha llevado a algunos a considerar mudarse a otras partes de Estados Unidos en busca de una mejor calidad de vida.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.