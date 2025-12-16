La emprendedora cubana Yuniet Gallardo (@yunietgallardo) conmovió a miles de personas tras publicar un video en TikTok en el que aparece al borde de las lágrimas dentro de su salón de belleza vacío. Con más de 15 años dedicada a su negocio, la empresaria no pudo contener la emoción al ver su local completamente solo en plena temporada navideña.

“Estoy con deseos de llorar o con las hormonas revueltas, no sé qué. Quince años con este negocio… sábado, una de la tarde, 13 de diciembre. Por esto pasamos muchos dueños de negocio. Los que no lo son no tienen por qué saberlo. O hoy estoy muy susceptible o esto me rompió el corazón”, dijo entre lágrimas mientras mostraba su salón vacío, ubicado en la popular Calle 8 de Miami.

En el video, la cubana explicó que en el local trabajan seis personas —dos manicuristas, peluqueras, una facialista, otra que hace masajes y ella—, pero ese día no había ni un solo cliente. “Oscuridad total. No hay nadie”, lamentó, visiblemente afectada.

Gallardo también reflexionó sobre la difícil situación que viven muchos pequeños negocios en Estados Unidos: “Más de 14 años en este salón y jamás ha estado así en un mes de diciembre. Todo el mundo dice que esta temporada es alta para los salones… sí, si la economía fuera diferente”, comentó con resignación.

El video se volvió viral en pocas horas y provocó una ola de empatía entre usuarios cubanos y latinoamericanos. “Es triste, pero es la realidad de muchos emprendedores”, escribió una seguidora. Otros la animaron a no rendirse: “Lo que haces vale, tu esfuerzo se nota. Todo mejora”, comentó otra usuaria.

En la descripción del video, Yuniet añadió un mensaje que muchos consideraron un desahogo: “Es triste ver cómo tu lucha constante por más de 15 años hoy se ve así. Yo aferrada a que todo va a mejorar… pero al final nos damos cuenta de que la emigración sí hace la diferencia. No hablo de política, hablo de realidad”. Su sinceridad tocó una fibra entre miles de personas que, como ella, siguen luchando cada día por mantener vivo su sueño.